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Spor

Galatasaray'da Leroy Sane krizi: Tepki gösterdi, görüşme gerçekleşti

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Galatasaray'da Leroy Sane krizi: Tepki gösterdi, görüşme gerçekleşti

Galatasaray'da Leroy Sane'nin moralinin bozuk olduğu iddia edildi. Dünyaca ünlü Alman futbolcunun az süre almasına sinirlendiği ve bunu yöneticilere bildirdiği aktarıldı.

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Leroy Sane, Süper Lig'in ilk haftasında 2-2 sonuçlanan Galatasaray-Çorum FK maçında ilk 11'de yer almıştı. Performansı eleştirilen Alman futbolcu, sonraki iki karşılaşmaya yedek kulübesinde başlamış, 66 ve 74'üncü dakikalarda oyuna dahil olmuştu.

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"20 DAKİKALIK OYUNCU DEĞİLİM"

Sabah'ta yer alan habere göre; Sane'nin, sonradan oyuna alınmasına tepki gösterdiği ve bu duruma "Ben 20 dakika oynayacak futbolcu değilim" şeklinde tepki gösterdiği iddia edildi. Yaşadığı moral bozukluğunu bazı yöneticilerle de paylaşan Sane'nin, daha sonra yapılan görüşmelerin ardından sakinleştirildiği aktarıldı.

Leroy Sane'nin güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösteriliyor.
Başlık ResmiLeroy Sane'nin güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösteriliyor.

GALATASARAY PERFORMANSI

Galatasaray'ın bonservis ödemeden kadrosuna kattığı ve yıllık 12 milyon euro garanti ücret ödemesi yaptığı 30 yaşındaki Alman yıldız, sarı-kırmızılı forma altında 46 karşılaşmada görev yaparken, 7 gol ve 9 asistlik skor katkısı sağladı.

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Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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