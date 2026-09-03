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Garanti BBVA BES çekiliş sonuçları açıklandı! iPhone 17 Pro ve MacBook Pro kazananlar listesi

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Garanti BBVA BES çekiliş sonuçları açıklandı! iPhone 17 Pro ve MacBook Pro kazananlar listesi
Fotoğraf Başlığı Garanti BBVA BES çekiliş sonuçları açıklandı! iPhone 17 Pro ve MacBook Pro kazananlar listesi

Garanti BBVA BES çekiliş sonuçları açıklandı. 15 Haziran – 31 Temmuz tarihlerinde BES ve Çocuklara BES başlatarak birbirinden güzel hediyelerden birini kazananlar belli oldu! İşte Garanti BBVA BES çekilişinin kazananları...

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15 Haziran-31 Temmuz 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen Garanti BBVA Emeklilik’in BES ve Çocuklara BES kampanyasının çekiliş sonuçları açıklandı. Kampanya kapsamında 3 bin TL ve üzeri katkı payıyla yeni BES sözleşmesi başlatan veya mevcut sözleşmesindeki katkı payını en az 3 bin TL artıran müşteriler çekilişe katılmıştı. Çekiliş sonucunda Apple MacBook Pro ve iPhone 17 Pro 256 GB kazanan talihliler belli oldu.

Çekiliş sonucunda:

3 kişi Apple MacBook Pro,
5 kişi iPhone 17 Pro 256 GB ikramiyesi kazandı.

Garanti BBVA BES çekiliş sonuçları açıklandı! iPhone 17 Pro ve MacBook Pro kazananlar listesi
Başlık ResmiGaranti BBVA BES çekiliş sonuçları açıklandı! iPhone 17 Pro ve MacBook Pro kazananlar listesi
Editör : ÖZGE YİĞİT
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