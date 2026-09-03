Garanti BBVA BES çekiliş sonuçları açıklandı. 15 Haziran – 31 Temmuz tarihlerinde BES ve Çocuklara BES başlatarak birbirinden güzel hediyelerden birini kazananlar belli oldu! İşte Garanti BBVA BES çekilişinin kazananları...

15 Haziran-31 Temmuz 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen Garanti BBVA Emeklilik’in BES ve Çocuklara BES kampanyasının çekiliş sonuçları açıklandı. Kampanya kapsamında 3 bin TL ve üzeri katkı payıyla yeni BES sözleşmesi başlatan veya mevcut sözleşmesindeki katkı payını en az 3 bin TL artıran müşteriler çekilişe katılmıştı. Çekiliş sonucunda Apple MacBook Pro ve iPhone 17 Pro 256 GB kazanan talihliler belli oldu.

Çekiliş sonucunda:

3 kişi Apple MacBook Pro,

5 kişi iPhone 17 Pro 256 GB ikramiyesi kazandı.

Garanti BBVA BES çekiliş sonuçları açıklandı! iPhone 17 Pro ve MacBook Pro kazananlar listesi

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