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Onlarca bozuk balığı çayırlık alana döken şahsa 40 bin lira ceza

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Onlarca bozuk balığı çayırlık alana döken şahsa 40 bin lira ceza

Arnavutköy'de ticari araçla çayırlık alana gelen bir şahıs, kasalar içerisindeki onlarca bozulmuş balığı araziye boşalttı. O anları fark eden bir vatandaş cep telefonu kamerasıyla görüntüleyerek ihbarda bulundu. Görüntüler üzerine harekete geçen Arnavutköy Belediyesi Trafik Zabıta ekipleri, aracın plakasından kimliği belirlenen şahsa 5326 sayılı Kabahatler Kanunu kapsamında 40 bin lira idari para cezası uyguladı.

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Arnavutköy Dursunköy Mahallesi'nde ticari araçla bölgedeki çayırlık alana gelen bir şahıs, aracında bulunan kasalar dolusu bozulmuş balığı araziye boşalttı. Onlarca balığın ve balık kasalarının gelişigüzel şekilde doğaya bırakıldığını gören bir vatandaş, o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Görüntülerin ihbar olarak Arnavutköy Belediyesi ekiplerine ulaştırılması üzerine Trafik Zabıta ekipleri harekete geçti. Görüntüleri inceleyen ekipler, ticari aracın plakasını belirleyerek sürücünün kimliğine ulaştı.

Onlarca bozuk balığı çayırlık alana döken şahsa 40 bin lira ceza
Başlık ResmiOnlarca bozuk balığı çayırlık alana döken şahsa 40 bin lira ceza

GÖRÜNTÜLÜ İHBAR YAKALATTI

Yapılan çalışmaların ardından tespit edilen şahıs hakkında çevreyi kirletmekten 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun ilgili hükümleri kapsamında işlem yapıldı. Şahsa 40 bin lira idari para cezası uygulandı.

Ticari araç da yürütülen işlemler kapsamında Arnavutköy Belediyesi Zabıta Müdürlüğü merkezi önüne getirildi.

Editör : MAHMUT EKİNCİ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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