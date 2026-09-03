Dünyanın en havalı mahalleleri listesinde, Kadıköy'ün tarihi Yeldeğirmeni Mahallesi de yer aldı. Yeldeğirmeni, bağımsız kültürü ve sokak sanatıyla dünya çapında öne çıktı.

Dünyanın 155 şehrindeki mahalleleri mercek altına alan seyahat yayını Brooklyn Of, dünyanın en havalı mahallelerini listeledi.

İstanbul'un "en havalı" mahallesini belirledi; bağımsız kültürü, sokak sanatı ve yerel işletmeleriyle öne çıkan Kadıköy'e bağlı Yeldeğirmeni listenin zirvesinde yer aldı.

İSTANBUL'DAN KADIKÖY/YELDEĞİRMENİ YER ALDI

Hazırlanan rehberde büyük zincirlerden ve sponsorlu içeriklerden bağımsız hareket edildiği aktarılırken, seçimlerde yerel araştırmaların ve bölgede sosyal açıdan etkili kişilerin görüşlerinin belirleyici olduğu kaydedildi. İstanbul değerlendirmesinde Moda, Balat ve Karaköy gibi noktalar da öne çıkarken, zirve Yeldeğirmeni'nin oldu. Brooklyn Of kurucusu Per Stenius; Moda'nın yeşil ve oturmuş yapısıyla, Balat'ın tarihi dokusuyla, Karaköy'ün ise lüks mekanlarıyla dikkat çektiğini belirterek, Yeldeğirmeni'nin tüm bu farklı unsurları bir araya getiren bağımsız mahalle kültürü sayesinde tercih edildiğini vurguladı.

Dünyanın en havalı mahalleleri! İstanbul’dan sürpriz bir semt listede

AÇIK HAVA SANAT ALANI

Gençlerin en çok uğradığı noktaların başında gelen semtin en dikkat çekici unsurlarından biri sokak sanatı oldu. Bünyesinde 60'tan fazla büyük ölçekli duvar resmi (mural) barındıran mahalle, İstanbul'un önemli açık hava sanat alanlarından biri olarak tanımlandı. Havadan drone ile de görüntülenen bölgedeki değişim hakkında konuşan mahalle işletmecilerinden Tayfun Parlar, "Mahallemizde tabii ki birçok değişimler oldu. Çok eski ve tarihi bir yer. Yapılan birtakım şeyler mahallemiz için iyi oldu" dedi.

İŞTE O HAVALI MAHALLELER!

Listede Almanya’nın Berlin kentinden Kreuzberg, İngiltere’nin Londra’sından Peckham, Fransa’nın Paris’inden Oberkampf, İspanya’nın Barselona’sından Poblenou, İtalya’nın Milano’sundan Isola, Danimarka’nın Kopenhag’ından Nørrebro, Portekiz’in Lizbon’undan Anjos, Çekya’nın Prag’ından Holešovice, İsveç’in Stockholm’ünden Södermalm ve Hollanda’nın Amsterdam’ından Amsterdam Noord dikkat çekiyor.

Dünyanın en havalı mahalleleri! İstanbul’dan sürpriz bir semt listede

Kuzey Amerika’da New York’un Bushwick, Los Angeles’ın Highland Park, San Francisco’nun Mission District, Montreal’in Mile End ve Toronto’nun West Queen West mahalleleri öne çıkarılırken; Asya’da Tokyo’nun Shimokitazawa, Seul’ün Seongsu-dong, Şanghay’ın Former French Concession, Hong Kong’un Sheung Wan/PoHo ve Bangkok’un Thonglor bölgeleri listede yer alıyor.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : GÖZDE NUR BAYAR Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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