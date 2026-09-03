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Ekonomi

Bakan Şimşek'ten enflasyon değerlendirmesi: Son 6 yılın en düşük seviyesi

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Bakan Şimşek'ten enflasyon değerlendirmesi: Son 6 yılın en düşük seviyesi
Fotoğraf Başlığı Bakan Şimşekten enflasyon değerlendirmesi: Son 6 yılın en düşük seviyesi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyon rakamlarıyla ilgili değerlendirmede bulundu. Akaryakıt fiyatlarına rağmen enflasyonda düşüşün devam ettiğini belirten Bakan Şimşek, "Temel mal enflasyonu yıllık yüzde 15,9 ile 2020 yılı Kasım ayından sonraki en düşük seviyesine gerilerken yıllık kira enflasyonu son 46 ayın en düşük seviyesine indi." dedi.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) enflasyon rakamlarını açıkladı. TÜFE aylık bazda yüzde 1,84 artarken, yıllık bazda ise yüzde 31,51 oldu. Rakamları değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, enflasyonda düşüşün devam ettiğini söyledi.

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Bakan Şimşek'in açıklamaları şöyle:

"Dönemsel eğitim fiyat artışlarına ve savaşın etkilediği akaryakıt fiyatlarına rağmen enflasyonda düşüş devam etti; yıllık enflasyon yüzde 31,5 gerçekleşti.

Temel mal enflasyonu yıllık yüzde 15,9 ile 2020 yılı Kasım ayından sonraki en düşük seviyesine gerilerken yıllık kira enflasyonu son 46 ayın en düşük seviyesine indi.

Küresel fiyat şoklarının enflasyon etkisini sınırlamaya yönelik adımlar atarken kalıcı fiyat istikrarı hedefimiz doğrultusunda yapısal politikalarımızı da sürdürüyoruz."

Editör : MESUT ŞAHİN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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