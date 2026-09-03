Bakan Şimşek'ten enflasyon değerlendirmesi: Son 6 yılın en düşük seviyesi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyon rakamlarıyla ilgili değerlendirmede bulundu. Akaryakıt fiyatlarına rağmen enflasyonda düşüşün devam ettiğini belirten Bakan Şimşek, "Temel mal enflasyonu yıllık yüzde 15,9 ile 2020 yılı Kasım ayından sonraki en düşük seviyesine gerilerken yıllık kira enflasyonu son 46 ayın en düşük seviyesine indi." dedi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) enflasyon rakamlarını açıkladı. TÜFE aylık bazda yüzde 1,84 artarken, yıllık bazda ise yüzde 31,51 oldu. Rakamları değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, enflasyonda düşüşün devam ettiğini söyledi.

ÖNERİLEN HABERLER EKONOMİ Rakamlar netleşiyor! İşte memur ve emeklinin 2 aylık zammı

"2020 KASIMDAN SONRA EN DÜŞÜK SEVİYE"

Bakan Şimşek'in açıklamaları şöyle:

"Dönemsel eğitim fiyat artışlarına ve savaşın etkilediği akaryakıt fiyatlarına rağmen enflasyonda düşüş devam etti; yıllık enflasyon yüzde 31,5 gerçekleşti.

Temel mal enflasyonu yıllık yüzde 15,9 ile 2020 yılı Kasım ayından sonraki en düşük seviyesine gerilerken yıllık kira enflasyonu son 46 ayın en düşük seviyesine indi.

Küresel fiyat şoklarının enflasyon etkisini sınırlamaya yönelik adımlar atarken kalıcı fiyat istikrarı hedefimiz doğrultusunda yapısal politikalarımızı da sürdürüyoruz."

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MESUT ŞAHİN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

Haberle İlgili Daha Fazlası