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Dünya

İran’la savaş büyüyecek mi? ABD Başkan Yardımcısı Vance’den dikkat çeken açıklama

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İran’la savaş büyüyecek mi? ABD Başkan Yardımcısı Vance’den dikkat çeken açıklama

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, İran'la süresiz bir savaş istemediklerini belirtirken, Tahran'a karşı askeri, ekonomik, diplomatik ve gizli baskı dahil tüm seçeneklerin masada olduğunu açıkladı. Vance, müzakere konusunda ise net bir cevap vermekten kaçındı.

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ABD ile İran arasında son günlerde yeniden tırmanan gerilim hakkında konuşan ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, bölgedeki son duruma dair bilgi verdi.

ABD'de ve uluslararası piyasalarda petrol fiyatlarının yüksek olmasından dolayı İran'ı suçlayan Vance, İran ordusunun Hürmüz Boğazı'ndan geçen petrol tankerlerine ateş açmayı bırakması gerektiğini söyledi.

"Yaptığımız pek çok şey var, özellikle İranlılara baskı uygulayarak ticari gemilere ateş etmeyi durdurmalarını sağlamaya çalışıyoruz" diyen Vance, buna karşın ABD'nin Hürmüz Boğazı'nı petrol tankerlerine açması dolayısıyla küresel bir enerji krizi yaşanmadığını savundu.

"ENERJİ KRİZİ YAŞAMADIK"

Vance, "Açıkçası buradan geçen gemileri koruyoruz, işte bu yüzden dünya çapında bir enerji krizi yaşamadık. Başkan (Donald) Trump'ın liderliği ve askerlerimizin sıkı çalışması olmasaydı, İranlılar Hürmüz Boğazı’nda terörist gibi davranmayı bırakmayı reddettikleri için bir enerji kriziyle karşı karşıya kalmış olacaktık" yorumunu yaptı.

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İRAN'LA MÜZAKERE YOK

ABD Başkan Yardımcısı, şu anda İran'la müzakere halinde olmadıklarını anımsatarak, "Önümüzdeki süreçte İranlılarla nasıl bir ilişki kuracağımızı tam olarak açıklamayacağım, çünkü bu, Başkan'ın karar verme alanını daraltır. Ancak olabilecek tüm seçenekler masada, ekonomik baskı, askeri baskı, diplomatik baskı, gizli baskı" şeklinde konuştu.

İran’la savaş büyüyecek mi? ABD Başkan Yardımcısı Vance’den dikkat çeken açıklama
Başlık Resmiİran’la savaş büyüyecek mi? ABD Başkan Yardımcısı Vance’den dikkat çeken açıklama

İran'la ilgili planlarını kamuoyu önünde açıklamayacaklarını söyleyen Vance, bununla birlikte Trump'ın tüm seçenekleri elinde tuttuğunu vurguladı.

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"OPERASYONLAR BÜYÜK ÇAPLI DEĞİL"

Öte yandan JD Vance, bir soru üzerine, İran'la "süresiz savaş" gibi bir niyetlerinin olmadığını ve aktif saldırı sürecini tamamladıklarını belirtti.

İran’la savaş büyüyecek mi? ABD Başkan Yardımcısı Vance’den dikkat çeken açıklama
Başlık Resmiİran’la savaş büyüyecek mi? ABD Başkan Yardımcısı Vance’den dikkat çeken açıklama

ABD'nin İran'a yönelik son saldırılarının "büyük çaplı" olmadığını savunan Vance, "Süresiz savaş ifadesine itiraz etmek istiyorum çünkü şu anda büyük çaplı muharebe operasyonları yürütülmüyor ve çok uzun bir süredir de yürütülmüyor. Aslında, sadece birkaç gün önce yaptığımız şey, dünya enerji pazarlarına petrol ve gaz akışını sağlamak amacıyla İranlıların bir ticari gemiyi tekrar vurmasını zorlaştırmaktı" değerlendirmesini yaptı.

İran'la aktif müzakere olmaksızın Hürmüz Boğazı'nı açık tutmaya yönelik çabalarının bir maliyete neden olduğunun farkında olduklarını kaydeden Vance, diğer alternatiflerin de yüksek maliyet ürettiğini dile getirdi.

Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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