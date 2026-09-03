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Spor

Fatih Tekke'den dev fedakârlık: Bıraktığı para ortaya çıktı

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Fatih Tekke'den dev fedakârlık: Bıraktığı para ortaya çıktı

Trabzonspor ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayıran Fatih Tekke'nin, yarım milyar liradan vazgeçtiği ileri sürüldü. 11 Mart 2025'te bordo mavili ekiple 4,5 yıllık sözleşmeye imza atan Tekke'nin, 525 milyon liralık alacağından feragat belirtildi.

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Trendyol Süper Lig'de Amed Sportif Faaliyetler deplasmanında alınan yenilginin ardından yolların ayrıldığı Fatih Tekke'nin, sözleşmesinin kalan bölümündeki alacaklarından vazgeçtiği ortaya çıktı.

YARIM MİLYARI BIRAKTI

Bordo mavili ekiple karşılıklı anlaşmayla yollarını ayıran 48 yaşındaki teknik adamın sözleşmesinden doğan 525 milyon liralık kazançtan vazgeçtiği belirtildi.

TAZMİNAT TALEP ETMEDİ

Sözcü'de yer alan habere göre, 11 Mart 2025'te Trabzonspor ile 4,5 yıllık sözleşme imzalayan Fatih Tekke'nin maaşına Temmuz 2026'da 60 milyon lira zam yapıldı ve yıllık kazancı 150 milyon liraya yükseldi. Tekke'nin sözleşmesinin karşılıklı anlaşmayla feshedilmesiyle birlikte herhangi bir tazminat almayacağı ifade edildi. Bu doğrultuda Fatih Tekke'nin, Trabzonspor'daki sözleşmesinin kalan bölümünden toplam 525 milyon lira almaktan vazgeçtiği aktarıldı. Böylece deneyimli teknik adam, kulüpten herhangi bir tazminat talep etmeden Trabzonspor'dan ayrılmış oldu.

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Başlık ResmiFatih Tekke

FATİH TEKKE DÖNEMİ 539 GÜN SÜRDÜ

Teknik Direktör Fatih Tekke, Trabzonspor'da 539 gün görevde kaldı.

Trendyol Süper Lig'de Amed Sportif Faaliyetler deplasmanında alınan yenilginin ardından yolların ayrıldığı Fatih Tekke, bordo-mavili takım ile 11 Mart 2025'te 4,5 yıllık sözleşme imzalamasının ardından 48 lig maçına çıktı.

Karadeniz ekibi, Tekke yönetiminde 26 galibiyet, 14 beraberlik, 8 mağlubiyet alırken 1,91 puan ortalaması elde etti.

48 LİG MAÇINA ÇIKTI

Ligde 2024-25 sezonunun 27. haftasındaki Atakaş Hatayspor yenilgisinin ardından 32 puanla 11. sırada yer alan bordo-mavili takım, teknik direktör Şenol Güneş'in ardından göreve gelen Fatih Tekke ile çıkışa geçti.

Karadeniz ekibi, 48 yaşındaki çalıştırıcı yönetiminde 2024-25 sezonunda ligde çıktığı 11 karşılaşmada 5 galibiyet, 4 beraberlik, 2 mağlubiyet sonucunda 19 puan elde ederek ligi 51 puanla 7. tamamladı.

Geçen sezon 34 hafta sonunda 20 galibiyet, 9 beraberlik, 5 mağlubiyet yaşayan bordo-mavililer, sezonu şampiyon Galatasaray'ın 8, ikinci sıradaki Fenerbahçe'nin ise 5 puan gerisinde üçüncü bitirdi.

Ligin 28. haftasında 67 puanlı lider Galatasaray'ı mağlup ederek aradaki puan farkını 4'e indiren, ikinci sıradaki Fenerbahçe ile aynı puanda 3. sırada yer alan Karadeniz ekibi, daha sonra zirveden uzaklaşmasına karşın uzun süre şampiyonluk yarışının içinde yer alarak Avrupa Kupaları'na katılma hakkı elde etti.

Trabzonspor, bu sezon ise Fatih Tekke yönetiminde 3 lig maçında 1 galibiyet, 1 mağlubiyet, 1 beraberlik aldı. UEFA Avrupa Ligi play-off turunda ise Macaristan'ın Ferencvaro takımına 1-0 ve 4-0'lık mağlubiyetlerle elendi.

Fatih Tekke
Başlık ResmiFatih Tekke

1,91 PUAN ORTALAMASI

Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde çıktığı 48 lig maçında 1,91 puan ortalaması elde etti.

Mart 2023'te göreve gelen Ertuğrul Doğan'ın başkanlığı döneminde görev alan Abdullah Avcı 1,8, Şenol Güneş 1,3, Nenad Bjelica 1,5, Orhan Ak 1,5 ve İhsan Derelioğlu 0,66 puan ortalaması elde etmişti.

18 AYLIK SÜREDE KUPA BAŞARISI

Trabzonspor, Fatih Tekke ile ikinci sezonundaki ikinci kupa finalinde TÜMOSAN Konyaspor'u 2-1 yenerek bu kez mutlu sona ulaştı.

Bordo-mavili takımda ilk teknik direktörlük deneyimini yaşayan Fatih Tekke, 11 Mart 2025'teki imza töreninin ardından 18 aylık sürede ilk kupasını elde etti.

Karadeniz temsilcisi, Fatih Tekke yönetiminde 5 sezonluk Ziraat Türkiye Kupası hasretine geçen sezon TÜMOSAN Konyaspor karşısında son verdi.

Fatih Tekke yönetimindeki Karadeniz ekibi, 2024-25 sezonunda kupada Gaziantep'teki final mücadelesinde Galatasaray'a 3-0 mağlup olmuştu.

Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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