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Başsavcılık düğmeye bastı! İmamoğlu davasındaki görüntülere soruşturma

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Başsavcılık düğmeye bastı! İmamoğlu davasındaki görüntülere soruşturma

İmamoğlu davasının duruşmasında çekildiği belirlenen görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, “İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü” davasının bugün görülen duruşması sırasında çekildiği belirlenen görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine harekete geçti.

İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesinde devam eden dava, Marmara Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki duruşma salonunda görüldü. Duruşma sırasında kaydedildiği anlaşılan bazı görüntüler, sosyal medya hesaplarında paylaşıldı. Durum üzerine Başsavcılık devreye girdi.

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SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, kovuşturma işlemleri sırasında ses veya görüntüleri yetkisiz şekilde kaydeden, bunları sosyal medya hesaplarında paylaşan ve yayan kişiler hakkında resen soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Soruşturmanın, Türk Ceza Kanunu'nun 286. maddesi kapsamında yürütüldüğü belirtildi.

Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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