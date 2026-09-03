Beşiktaş'ın Avrupa Ligi kadrosu belli oldu

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi lig aşamasında mücadele edeceği kadro belli oldu.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi lig aşaması için kadrosunu UEFA'ya bildirdi. Siyah-beyazlıların listesinde yeni transferler Ümit Akdağ, Fabio Miretti ve Ernest Poku kendilerine yer buldu.

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RASHİCA VE HEKİMOĞLU KADRODA YOK

Milot Rashica ve Mustafa Hekimoğlu ise UEFA kadrosuna dahil edilmedi.

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Kaleci: Alexander Nübel, Doğan Alemdar, Emir Yaşar

Defans: Kassoum Ouattara, Emmanuel Agbadou, Taylan Bulut, Rıdvan Yılmaz, Tiago Djalo, Ümit Akdağ, Emirhan Topçu, Yasin Özcan, Amir Murillo

Orta saha: Wilfred Ndidi, Salih Özcan, Kartal Yılmaz, Orkun Kökçü, Junior Olaitan, Vaclav Cerny, Leandro Trossard, Fabio Miretti, İlhan Fakılı

Forvet: Hyeon-gyu Oh, Ernest Poku, Dusan Vlahovic, Semih Kılıçsoy

B Listesi: Tuğra Yeşilyurt, Mustafa Yortaç, Cumali Gürsel, Asım Işık, Ali Pağda, Ozan Sevim, Ahmet Bircan

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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