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Spor

Beşiktaş'ın Avrupa Ligi kadrosu belli oldu

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Beşiktaş'ın Avrupa Ligi kadrosu belli oldu

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi lig aşamasında mücadele edeceği kadro belli oldu.

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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi lig aşaması için kadrosunu UEFA'ya bildirdi. Siyah-beyazlıların listesinde yeni transferler Ümit Akdağ, Fabio Miretti ve Ernest Poku kendilerine yer buldu.

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Milot Rashica ve Mustafa Hekimoğlu ise UEFA kadrosuna dahil edilmedi.

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Kaleci: Alexander Nübel, Doğan Alemdar, Emir Yaşar
Defans: Kassoum Ouattara, Emmanuel Agbadou, Taylan Bulut, Rıdvan Yılmaz, Tiago Djalo, Ümit Akdağ, Emirhan Topçu, Yasin Özcan, Amir Murillo
Orta saha: Wilfred Ndidi, Salih Özcan, Kartal Yılmaz, Orkun Kökçü, Junior Olaitan, Vaclav Cerny, Leandro Trossard, Fabio Miretti, İlhan Fakılı
Forvet: Hyeon-gyu Oh, Ernest Poku, Dusan Vlahovic, Semih Kılıçsoy
B Listesi: Tuğra Yeşilyurt, Mustafa Yortaç, Cumali Gürsel, Asım Işık, Ali Pağda, Ozan Sevim, Ahmet Bircan

Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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