TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan ve geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Teşkilat dizisinde yeni sezon öncesi sürpriz bir gelişme yaşandı. 7. sezon hazırlıkları kapsamında kadrosunu dikkat çeken isimlerle güçlendiren dizide, oyuncu Serhat Kılıç için beklenmedik bir karar alındı. Başarılı oyuncu, çekimlere başlamadan projeden ayrıldı.

Yeni sezon öncesinde gerçekleştirdiği transferlerle gündeme gelen Teşkilat’ın kadrosuna dahil olan Serhat Kılıç’ın, dizide önemli bir karakteri oynaması bekleniyordu. Ancak oyuncunun sağlık durumuyla ilgili yaşanan gelişme, planların değişmesine neden oldu.

Teşkilat’ta şaşırtan ayrılık! Serhat Kılıç daha sete çıkamadan veda etti

ÇEKİMLERE KATILAMADI

Birsen Altuntaş’ın haberine göre Serhat Kılıç’ın bugün başlaması planlanan çekimlere sağlık sorunları nedeniyle katılamadığı öğrenildi. Oyuncunun yaşadığı rahatsızlık nedeniyle özellikle dizinin aksiyon ağırlıklı sahnelerinde yer almasının mümkün olmadığı belirtildi.

Teşkilat’ta şaşırtan ayrılık! Serhat Kılıç daha sete çıkamadan veda etti

BOYUN FITIĞI TEŞHİSİ KONULDU

Yapılan sağlık kontrollerinin ardından Kılıç’a boyun fıtığı teşhisi konuldu. Doktorunun tavsiyesi üzerine oyuncunun bir süre aksiyon sahnelerinde rol alması yasaklandı. Tedavi sürecine giren Kılıç’ın yaklaşık üç hafta boyunca fizik tedavi göreceği öğrenildi.

Sağlık durumu nedeniyle çekim takvimine dahil olamayan Serhat Kılıç’ın, yaşanan gelişmelerin ardından Teşkilat projesinden ayrıldığı belirtildi. Böylece oyuncunun dizi macerası henüz sete çıkamadan sona ermiş oldu.

Yeni sezon hazırlıkları devam eden dizide Kılıç’ın yerine kadroya başka bir oyuncunun dahil olup olmayacağı ise henüz netlik kazanmadı.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MELİN ÖZTÜRK Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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