ÖSYM duyurular ekranında heyecanlı bekleyiş... DGS 2026 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
2026 DGS (Dikey Geçiş Sınavı) tercih sonuçları için bekleyiş sürerken, tercih işlemlerini tamamlayan adaylar ÖSYM’den gelecek sonuç açıklamasına odaklandı. Yerleştirme sonuçlarının ilan edilmesiyle birlikte lisans programlarına kayıt hakkı kazanan adaylar ile adayların yerleştirildiği bölümler belli olacak. Peki, tarih belli oldu mu? DGS 2026 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
Dikey Geçiş Sınavı (DGS) tercihlerinin üzerinden günler geçmesi nedeniyle sonuçlara yönelik araştırmalar hız kazandı. 2 yıllık ön lisans diplomalarını 4 yıllık lisans programlarıyla taçlandırmak isteyen adaylar, ÖSYM'nin yerleştirme sonuçlarına kilitlendi. DGS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
DGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?
Tercih değerlendirme sürecinin tamamlanmasıyla birlikte sonuçların kısa süre içerisinde adayların erişimine sunulması bekleniyor. Geçen yıl DGS tercihleri 28 Ağustos-4 Eylül 2025 tarihleri arasında alınmış, yerleştirme sonuçları ise 8 Eylül 2025'te açıklanmıştı. DGS tercih sonuçlarının eylül ayının 2. haftasında paylaşılması bekleniyor.
ÖSYM bünyesinde gerçekleştirilen sınavların sonuçları online olarak öğrenilebiliyor. DGS tercih sonuçları açıklandığında adaylar sonuçlarını ÖSYM'nin sonuç ekranı üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle sorgulayabilecek.