A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi 2026/27 sezonundaki Fransa karşılaşması için geri sayım başladı. Tarihinde ilk kez UEFA Uluslar Ligi'nde A Ligi'nde mücadele edecek olan Türkiye, grup aşamasındaki ilk maçında Fransa ile karşılaşacak. Şimdi ise gözler ilk milli maça çevrilirken ''Türkiye-Fransa maç bileti ne zaman satışa çıkacak?'' sorusu da gündeme getirildi.

Türkiye-Fransa maçının biletleri için futbolseverlerin bekleyişi sürerken, karşılaşmaya kısa bir süre kala satış takvimi de merak ediliyor. Heyecanla beklenen UEFA Uluslar Ligi 2026/27 sezonu için ise Milli maç takvimi TFF tarafından duyuruldu. Peki, Türkiye-Fransa maç bileti ne zaman satışa çıkacak?

TÜRKİYE-FRANSA MAÇ BİLETİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Türkiye-Fransa karşılaşmasının biletleri için henüz kesin satış tarihi açıklanmadı. Daha önceki milli maçlardaki düzene göre biletlerin maçtan yaklaşık bir hafta önce satışa çıkması bekleniyor.

25 Eylül'de oynanacak Türkiye-Fransa maçı için biletlerin 18 Eylül 2026 günü satışa sunulacağı tahmin edilirken kesin tarih için resmi açıklamalar takip ediliyor.

Türkiye-Fransa maç bileti ne zaman satışa çıkacak? Milli maçlar Eylül ayında başlıyor!

TÜRKİYE-FRANSA MAÇI NE ZAMAN, NEREDE OYNANACAK?

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi 2026/27 sezonundaki ilk maçında Fransa'yı konuk edecek. Türkiye-Fransa karşılaşması 25 Eylül 2026 Cuma günü saat 21.45'te Kocaeli Stadyumu'nda oynanacak.

Türkiye-Fransa maç bileti ne zaman satışa çıkacak? Milli maçlar Eylül ayında başlıyor!

MİLLİ MAÇ TARİHLERİ (UEFA ULUSLAR LİGİ 2026-2027)

25 Eylül 2026 Cuma: Türkiye - Fransa | 21.45

28 Eylül 2026 Pazartesi: Türkiye - İtalya | 21.45

2 Ekim 2026 Cuma: Belçika - Türkiye | 21.45

5 Ekim 2026 Pazartesi: İtalya - Türkiye | 21.45

12 Kasım 2026 Perşembe: Türkiye - Belçika | 20.00

15 Kasım 2026 Pazar: Fransa - Türkiye | 22.45

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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