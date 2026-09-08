Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Haberler

Türkiye-Fransa maç bileti ne zaman satışa çıkacak? Milli maçlar Eylül ayında başlıyor!

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Türkiye-Fransa maç bileti ne zaman satışa çıkacak? Milli maçlar Eylül ayında başlıyor!
Fotoğraf Başlığı Türkiye-Fransa maç bileti ne zaman satışa çıkacak?

A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi 2026/27 sezonundaki Fransa karşılaşması için geri sayım başladı. Tarihinde ilk kez UEFA Uluslar Ligi'nde A Ligi'nde mücadele edecek olan Türkiye, grup aşamasındaki ilk maçında Fransa ile karşılaşacak. Şimdi ise gözler ilk milli maça çevrilirken ''Türkiye-Fransa maç bileti ne zaman satışa çıkacak?'' sorusu da gündeme getirildi.

Kaydet
a- | +A

Türkiye-Fransa maçının biletleri için futbolseverlerin bekleyişi sürerken, karşılaşmaya kısa bir süre kala satış takvimi de merak ediliyor. Heyecanla beklenen UEFA Uluslar Ligi 2026/27 sezonu için ise Milli maç takvimi TFF tarafından duyuruldu. Peki, Türkiye-Fransa maç bileti ne zaman satışa çıkacak?

TÜRKİYE-FRANSA MAÇ BİLETİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Türkiye-Fransa karşılaşmasının biletleri için henüz kesin satış tarihi açıklanmadı. Daha önceki milli maçlardaki düzene göre biletlerin maçtan yaklaşık bir hafta önce satışa çıkması bekleniyor.

25 Eylül'de oynanacak Türkiye-Fransa maçı için biletlerin 18 Eylül 2026 günü satışa sunulacağı tahmin edilirken kesin tarih için resmi açıklamalar takip ediliyor.

Türkiye-Fransa maç bileti ne zaman satışa çıkacak? Milli maçlar Eylül ayında başlıyor!
Başlık ResmiTürkiye-Fransa maç bileti ne zaman satışa çıkacak? Milli maçlar Eylül ayında başlıyor!

TÜRKİYE-FRANSA MAÇI NE ZAMAN, NEREDE OYNANACAK?

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi 2026/27 sezonundaki ilk maçında Fransa'yı konuk edecek. Türkiye-Fransa karşılaşması 25 Eylül 2026 Cuma günü saat 21.45'te Kocaeli Stadyumu'nda oynanacak.

Türkiye-Fransa maç bileti ne zaman satışa çıkacak? Milli maçlar Eylül ayında başlıyor!
Başlık ResmiTürkiye-Fransa maç bileti ne zaman satışa çıkacak? Milli maçlar Eylül ayında başlıyor!

MİLLİ MAÇ TARİHLERİ (UEFA ULUSLAR LİGİ 2026-2027)

25 Eylül 2026 Cuma: Türkiye - Fransa | 21.45
28 Eylül 2026 Pazartesi: Türkiye - İtalya | 21.45
2 Ekim 2026 Cuma: Belçika - Türkiye | 21.45
5 Ekim 2026 Pazartesi: İtalya - Türkiye | 21.45
12 Kasım 2026 Perşembe: Türkiye - Belçika | 20.00
15 Kasım 2026 Pazar: Fransa - Türkiye | 22.45

İLGİLİ HABERLER
Milli ara ne zaman, milli maçlar ne zaman başlıyor? Türkiye
HABERLER
Milli ara ne zaman, milli maçlar ne zaman başlıyor? Türkiye'nin UEFA Uluslar Ligi 2026-2027 fikstürü!
Kenan Yıldız
SPOR
Kenan Yıldız'dan kötü haber: Milli maçları kaçıracak
Arda Güler neden yok, sakat mı, cezalı mı? Real Madrid Inter maçında Hakan Çalhanoğlu oynayacak mı?
HABERLER
Arda Güler neden yok, sakat mı, cezalı mı? Real Madrid Inter maçında Hakan Çalhanoğlu oynayacak mı?
Editör : BETÜL TOKKAN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Haberler
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
TÜRKİYE TARİH YAZDI!
TÜRKİYE TARİH YAZDI!
Dünyanın merakla beklediği sonuçlar açıklandı
BUNU DA ŞOVA DÖKMÜŞ
BUNU DA ŞOVA DÖKMÜŞ
'Vanlı Kara Haydar'ı gözaltına aldıran video
Trendyol Sanat ile sonbaharda sanatın rotası genişliyor
OVP İLE HESAP DEĞİŞTİ!
OVP İLE HESAP DEĞİŞTİ!
İşte memur ve emekliyi ocakta bekleyen zam
5 MİLYONU ESTETİĞE GİTMİŞ
5 MİLYONU ESTETİĞE GİTMİŞ
122 milyonluk vurgun: Pişman değilmiş!
ASLAN'IN SPORTING PLANI
ASLAN'IN SPORTING PLANI
Okan Buruk'un Osimhen'siz ilk 11 kararı
MİÇOTAKİS'E TÜRKİYE UYARISI!
MİÇOTAKİS'E TÜRKİYE UYARISI!
Rumlar "Aşil Kalkanı" oyununu bozdu!
KAHREDEN OLAYDA YENİ KARAR
KAHREDEN OLAYDA YENİ KARAR
Ev hapsi kaldırıldı, sürücü tutuklandı!
NE DOLAR NE EURO!
NE DOLAR NE EURO!
Ağustosta en çok altını olan kazandı
FAİZSİZ 1,5 MİLYON TL!
FAİZSİZ 1,5 MİLYON TL!
Teslimat ne zaman, taksit kaç TL?
9 YIL ARAYLA ACI TESADÜF
9 YIL ARAYLA ACI TESADÜF
Rol arkadaşıyla aynı gün hayatını kaybetmiş
'TÜM ÜLKE SAYGI DUYUYOR'
'TÜM ÜLKE SAYGI DUYUYOR'
Shakhtar'da tarih yazan Arda'yı göklere çıkardılar
ATLAS İÇİN SON SÖZ!
ATLAS İÇİN SON SÖZ!
"Hiçbir verilecek ceza beni rahatlatmayacak"
KAHREDEN ANNE DETAYI
KAHREDEN ANNE DETAYI
Canlı yayında saniyeler içinde intihar etti! Görenler inanamadı
EYLÜL AYINDA KIŞ SÜRPRİZİ
EYLÜL AYINDA KIŞ SÜRPRİZİ
Ünlü yayla beyaza büründü: 'Hazırlıksız yakalandık'
NETANYAHU KÖŞEYE SIKIŞTI!
NETANYAHU KÖŞEYE SIKIŞTI!
BAE ve Mısır'dan gelen saldırı uyarısını saklamış
İŞTE SÜPER LİG'İN FAVORİSİ
İŞTE SÜPER LİG'İN FAVORİSİ
Derbi sonrası şampiyonluk oranları güncellendi
EVLER TAHLİYE EDİLDİ
EVLER TAHLİYE EDİLDİ
İki ilde orman yangını ile mücadele!
2 BİN KİŞİYE GEÇİŞ İMKANI VAR!
2 BİN KİŞİYE GEÇİŞ İMKANI VAR!
İki ülke köprüyle birbirine bağlandı
BİRKAÇ HAFTA ÖMÜR BİÇTİLER
BİRKAÇ HAFTA ÖMÜR BİÇTİLER
Bademcik iltihabı sandı, aldığı teşhisle yıkıldı
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Hindistan'da Ganj Nehri, 72 yıllık tapınağı yuttu: Felaket anları saniye saniye kamerada
Ganj Nehri, 72 yıllık tapınağı yuttu
Kaydet
Çağla Öz Instagram hesabını kapattı mı, neden kapattı?
Çağla Öz Instagram hesabını kapattı mı, neden kapattı?
Kaydet
17 yıl sonra bir ilk! THY, dünyaca ünlü futbol kulübünün ana sponsoru oldu
THY, Liverpool'un ana sponsoru oldu
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.