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Ekonomi

17 yıl sonra bir ilk! THY, dünyaca ünlü futbol kulübünün ana sponsoru oldu

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17 yıl sonra bir ilk! THY, dünyaca ünlü futbol kulübünün ana sponsoru oldu
Fotoğraf Başlığı 17 yıl sonra bir ilk! THY, dünyaca ünlü futbol kulübünün ana sponsoru oldu

Türk Hava Yolları, 1 Haziran 2027 tarihinden itibaren İngiltere'nin köklü futbol kulüplerinden Liverpool'un ana sponsoru olacağını duyurdu.

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THY İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, işbirliği kapsamında 2027/2028 sezonunun başlangıcından itibaren THY'nin logosu Liverpool Kulübü'nün erkek, kadın ve akademi takımlarının formalarının ön yüzünde yer alacak.

17 YIL SONRA BİR İLK

Bu anlaşma, Liverpool'un ticari tarihinde yeni bir dönemin başlangıcını temsil ederken, kulübün ana partnerinde 17 yıl sonra gerçekleşecek ilk değişiklik olma özelliğini taşıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen THY Genel Müdürü Ahmet Olmuştur, Liverpool'un köklü mirası ve dünyanın dört bir yanına yayılan güçlü taraftar topluluğuyla dünyanın en tanınmış ve saygın futbol kulüplerinden biri olduğunu belirterek, "THY'nin kulübün ana partneri olacak olmasından ve markamızın dünya sporunun en ikonik formalarından birinde yer alacak olmasından büyük memnuniyet duyuyoruz. Dünyada en fazla ülkeye uçan hava yolu olarak insanları, kültürleri ve kıtaları birbirine bağlamak, kimliğimizin temelinde yer alıyor. Bu işbirliği, küresel erişimleri, mükemmeliyet anlayışları ve dünyanın dört bir yanında milyonlarca insana ilham verme güçleriyle öne çıkan iki global markayı bir araya getiriyor." ifadelerini kullandı.

17 yıl sonra bir ilk! THY, dünyaca ünlü futbol kulübünün ana sponsoru oldu
Başlık Resmi17 yıl sonra bir ilk! THY, dünyaca ünlü futbol kulübünün ana sponsoru oldu

Anlaşmanın aynı zamanda THY'nin dünya sporuna uzun yıllardır verdiği desteğin yeni ve önemli bir aşamasını temsil ettiğini kaydeden Olmuştur, "Sporun sınırları aşan ve toplulukları bir araya getiren eşsiz gücüne inanıyoruz. Bu yeni dönemde Liverpool FC ve dünyanın dört bir yanındaki taraftarlarıyla birlikte ilerlemeyi sabırsızlıkla bekliyoruz." açıklamasını yaptı.

17 yıl sonra bir ilk! THY, dünyaca ünlü futbol kulübünün ana sponsoru oldu
Başlık Resmi17 yıl sonra bir ilk! THY, dünyaca ünlü futbol kulübünün ana sponsoru oldu

KULÜPTEN DE AÇIKLAMA GELDİ

Liverpool FC Ticari İşler Direktörü Ben Latty de anlaşmanın Liverpool FC için önemli bir kilometre taşı olduğunu ve Haziran 2027'den itibaren THY'yi ana partnerleri olarak aralarında görmekten büyük mutluluk duyduklarını ifade ederek, şunları aktardı:

"Liverpool formasının ön yüzü, kulübümüzün tarihinde özel bir yere sahip. THY, geniş uluslararası uçuş ağına sahip, dünya çapında tanınan bir kuruluş. 2005 yılına uzanan özel anılarımızın oluşturduğu güçlü temeller üzerinde işbirliğimizi başlatmayı ve uzun soluklu, güçlü bir ilişki inşa etmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz. Bu duyuru aynı zamanda Standard Chartered'ın son 17 yılda Liverpool FC'ye sağladığı olağanüstü katkıyı takdir etmek için de bir fırsat. Kulüp tarihimizin çok özel bir dönemindeki yolculuğumuzun önemli bir parçası oldular. Standard Chartered'ın 2027'den itibaren Global Partner olarak Liverpool FC ailesinin bir parçası olmaya devam edecek olmasından memnuniyet duyuyoruz. Geçiş sürecine hazırlanırken yeni sezonu heyecanla bekliyor, Haziran 2027'den itibaren THY'yi ana partnerimiz olarak karşılamayı sabırsızlıkla bekliyoruz."

SENELİK 60 MİLYON STERLIN DEĞERİNDE

Kulübün Türkçe sosyal medya hesabından ise forma görselleri paylaşılarak şu açıklamaya yer verildi: Liverpool, Turkish Airlines ile 300 milyon sterlinden fazla değere sahip 5 yıllık forma sponsorluğu anlaşmasına vardı. Anlaşmanın yıllık değeri 60 milyon sterlinin üzerinde olacak.

Editör : GÖZDE NUR BAYAR | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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