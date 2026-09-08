Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Haberler

Çağla Öz Instagram hesabını kapattı mı, neden kapattı?

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Çağla Öz Instagram hesabını kapattı mı, neden kapattı?
Fotoğraf Başlığı Çağla Öz Instagram hesabını kapattı mı, neden kapattı?

Sosyal medya fenomeni Çağla Öz ile Van'da yaptığı, yüksek miktarda altının takıldığı düğünle gündeme gelen "Vanlı Kara Haydar" lakaplı Mehmet Fatih Tançalan hakkında soruşturma başlatıldı. Yaşanan gelişme ardından Çağla Öz'ün sosyal medya hesabına giriş yapılamıyor. Peki, Çağla Öz Instagram hesabını kapattı mı?

Kaydet
a- | +A

Nişan görüntülerinin ardından düğünüyle de gündeme gelen Mehmet Fatih Tançalan ("Vanlı Kara Haydar" olarak tanınıyor) gözaltına alındı."Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni ve devletin kurum ve organlarını aşağılama" suçlaması yöneltildiTançalan’ın sosyal medyaya yansıyan görüntüleri ve düğününde takılan yüksek miktardaki altınlara ilişkin de MASAK'tan inceleme talep edildi. Instagram fenomeni Çağla Öz ile Van'da evlenmişti.

Çağla Öz Instagram hesabını kapattı mı, neden kapattı?
Başlık ResmiÇağla Öz Instagram hesabını kapattı mı, neden kapattı?

INSTAGRAM HESABINI KAPATTI

Vanlı Kara Haydar'ın fenomen eşi Çağla Öz ise hemen sosyal medya hesabını kapattı. Öz, dijital içerik üretiminin yanı sıra moda ve tekstil alanındaki girişimleriyle de öne çıkıyor. Nişan töreninin de en dikkat çeken anı takı merasimi olmuştu. Çağla Öz’e kilolarca altın takıldığı görülürken, dakikalarca süren takı töreni sosyal medyada konuşulmuştu.

Editör : ÖZGE YİĞİT
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Haberler
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
TÜRKİYE TARİH YAZDI!
TÜRKİYE TARİH YAZDI!
Dünyanın merakla beklediği sonuçlar açıklandı
BUNU DA ŞOVA DÖKMÜŞ
BUNU DA ŞOVA DÖKMÜŞ
'Vanlı Kara Haydar'ı gözaltına aldıran video
Trendyol Sanat ile sonbaharda sanatın rotası genişliyor
OVP İLE HESAP DEĞİŞTİ!
OVP İLE HESAP DEĞİŞTİ!
İşte memur ve emekliyi ocakta bekleyen zam
5 MİLYONU ESTETİĞE GİTMİŞ
5 MİLYONU ESTETİĞE GİTMİŞ
122 milyonluk vurgun: Pişman değilmiş!
ASLAN'IN SPORTING PLANI
ASLAN'IN SPORTING PLANI
Okan Buruk'un Osimhen'siz ilk 11 kararı
MİÇOTAKİS'E TÜRKİYE UYARISI!
MİÇOTAKİS'E TÜRKİYE UYARISI!
Rumlar "Aşil Kalkanı" oyununu bozdu!
KAHREDEN OLAYDA YENİ KARAR
KAHREDEN OLAYDA YENİ KARAR
Ev hapsi kaldırıldı, sürücü tutuklandı!
NE DOLAR NE EURO!
NE DOLAR NE EURO!
Ağustosta en çok altını olan kazandı
FAİZSİZ 1,5 MİLYON TL!
FAİZSİZ 1,5 MİLYON TL!
Teslimat ne zaman, taksit kaç TL?
9 YIL ARAYLA ACI TESADÜF
9 YIL ARAYLA ACI TESADÜF
Rol arkadaşıyla aynı gün hayatını kaybetmiş
'TÜM ÜLKE SAYGI DUYUYOR'
'TÜM ÜLKE SAYGI DUYUYOR'
Shakhtar'da tarih yazan Arda'yı göklere çıkardılar
ATLAS İÇİN SON SÖZ!
ATLAS İÇİN SON SÖZ!
"Hiçbir verilecek ceza beni rahatlatmayacak"
KAHREDEN ANNE DETAYI
KAHREDEN ANNE DETAYI
Canlı yayında saniyeler içinde intihar etti! Görenler inanamadı
EYLÜL AYINDA KIŞ SÜRPRİZİ
EYLÜL AYINDA KIŞ SÜRPRİZİ
Ünlü yayla beyaza büründü: 'Hazırlıksız yakalandık'
NETANYAHU KÖŞEYE SIKIŞTI!
NETANYAHU KÖŞEYE SIKIŞTI!
BAE ve Mısır'dan gelen saldırı uyarısını saklamış
İŞTE SÜPER LİG'İN FAVORİSİ
İŞTE SÜPER LİG'İN FAVORİSİ
Derbi sonrası şampiyonluk oranları güncellendi
EVLER TAHLİYE EDİLDİ
EVLER TAHLİYE EDİLDİ
İki ilde orman yangını ile mücadele!
2 BİN KİŞİYE GEÇİŞ İMKANI VAR!
2 BİN KİŞİYE GEÇİŞ İMKANI VAR!
İki ülke köprüyle birbirine bağlandı
BİRKAÇ HAFTA ÖMÜR BİÇTİLER
BİRKAÇ HAFTA ÖMÜR BİÇTİLER
Bademcik iltihabı sandı, aldığı teşhisle yıkıldı
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
UEFA duyurdu: Fenerbahçe-Roma maçına İspanyol hakem
Fenerbahçe-Roma maçına İspanyol hakem
Kaydet
Türkiye-Fransa maç bileti ne zaman satışa çıkacak? Milli maçlar Eylül ayında başlıyor!
Türkiye-Fransa maç bileti ne zaman satışa çıkacak?
Kaydet
Hindistan'da Ganj Nehri, 72 yıllık tapınağı yuttu: Felaket anları saniye saniye kamerada
Ganj Nehri, 72 yıllık tapınağı yuttu
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.