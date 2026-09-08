Sosyal medya fenomeni Çağla Öz ile Van'da yaptığı, yüksek miktarda altının takıldığı düğünle gündeme gelen "Vanlı Kara Haydar" lakaplı Mehmet Fatih Tançalan hakkında soruşturma başlatıldı. Yaşanan gelişme ardından Çağla Öz'ün sosyal medya hesabına giriş yapılamıyor. Peki, Çağla Öz Instagram hesabını kapattı mı?

Nişan görüntülerinin ardından düğünüyle de gündeme gelen Mehmet Fatih Tançalan ("Vanlı Kara Haydar" olarak tanınıyor) gözaltına alındı."Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni ve devletin kurum ve organlarını aşağılama" suçlaması yöneltildiTançalan’ın sosyal medyaya yansıyan görüntüleri ve düğününde takılan yüksek miktardaki altınlara ilişkin de MASAK'tan inceleme talep edildi. Instagram fenomeni Çağla Öz ile Van'da evlenmişti.

Çağla Öz Instagram hesabını kapattı mı, neden kapattı?

INSTAGRAM HESABINI KAPATTI

Vanlı Kara Haydar'ın fenomen eşi Çağla Öz ise hemen sosyal medya hesabını kapattı. Öz, dijital içerik üretiminin yanı sıra moda ve tekstil alanındaki girişimleriyle de öne çıkıyor. Nişan töreninin de en dikkat çeken anı takı merasimi olmuştu. Çağla Öz’e kilolarca altın takıldığı görülürken, dakikalarca süren takı töreni sosyal medyada konuşulmuştu.

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