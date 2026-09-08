Hindistan'da Ganj Nehri, 72 yıllık tapınağı yuttu: Felaket anları saniye saniye kamerada
Hindistan'ın Batı Bengal eyaletinde nehir kıyısındaki şiddetli erozyon nedeniyle koruyucu bariyerlerin zarar görmesi sonucu 1954 yılında inşa edilen tapınak Ganj Nehri'ne çökerek sulara gömüldü. Sosyal medyada yayılan görüntüler kısa sürede gündem oldu.
Hindistan'ın Batı Bengal eyaletinde 1954 yılında inşa edilen tarihi tapınak, şiddetli erozyonun kurbanı oldu. Ganj Nehri kıyısındaki tapınak, şiddetli erozyon nedeniyle koruyucu bariyerlerin aşınmasının ardından nehre çökerek sulara gömüldü.
BÖLGE SAKİNLERİ ŞOKTA
Tapınağın çökmesi bölge sakinlerini şoke ederken, tarihi yapıların nehir erozyonuna karşı savunmasızlığı konusunda yeni endişelere yol açtı.
Sosyal medyada yayılan görüntüler kısa sürede viral olurken, kullanıcılardan da çok sayıda yorum aldı.
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