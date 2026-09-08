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Dündar Ziya Gültekin kimdir, nereli, hangi partiden? Üsküdar Belediye Başkan Vekili Gültekin oldu

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Dündar Ziya Gültekin kimdir, nereli, hangi partiden? Üsküdar Belediye Başkan Vekili Gültekin oldu
Fotoğraf Başlığı Dündar Ziya Gültekin kimdir, nereli, hangi partiden

Üsküdar seçimi sürecinde Başkan Vekilliği için nihayete erildi. Belediye Meclisi'nde gerçekleştirilen oylamanın dördüncü turunda AK Parti'nin adayı Dündar Ziya Gültekin, 42 geçerli oyun 23'ünü alarak Üsküdar Belediye Başkan Vekili seçildi. Üsküdar seçimi sonrası ''Dündar Ziya Gültekin kimdir, nereli, hangi partiden?'' soruları ise kamuoyunun gündeminde yer aldı.

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Üsküdar seçiminde CHP'nin adayı Sibel Tan Çetinkaya 19 oy alırken, Dündar Ziya Gültekin ise 23 oy alarak Üsküdar Belediye Başkan Vekili seçildi. Gültekin'in seçilmesiyle birlikte Üsküdar Belediyesi'nde başkan vekilliği görevi netleşmiş oldu. Peki, Dündar Ziya Gültekin kimdir, nereli, hangi partiden?

DÜNDAR ZİYA GÜLTEKİN KİMDİR, NERELİ?

Dündar Ziya Gültekin, İstanbul'un Üsküdar ilçesinde doğmuş ve uzun yıllardır AK Parti bünyesinde çeşitli görevlerde bulunmuştur. 1983 yılında İstanbul Üsküdar'da dünyaya gelen Gültekin, İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nde eğitim aldı. Daha sonra Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun oldu. Siyasetin yanı sıra sivil toplum çalışmalarında da aktif görev alan Gültekin, 2016-2024 yılları arasında 15 Temmuz Derneği Genel Sekreterliği görevini yürüttü.

Dündar Ziya Gültekin kimdir, nereli, hangi partiden? Üsküdar Belediye Başkan Vekili Gültekin oldu
Başlık ResmiDündar Ziya Gültekin kimdir, nereli, hangi partiden? Üsküdar Belediye Başkan Vekili Gültekin oldu

DÜNDAR ZİYA GÜLTEKİN HANGİ PARTİDEN?

Siyasi kariyerine 2002 yılında AK Parti Üsküdar Gençlik Kolları'nda başlayan Dündar Ziya Gültekin burada farklı görevlerde bulundu. 2008-2012 yılları arasında AK Parti Üsküdar İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı görevini yapan Gültekin, 2012-2019 döneminde ise AK Parti Üsküdar İlçe Başkan Yardımcısı olarak görev aldı. 24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri ile 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimleri'nde Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanlığı yaptı.

Dündar Ziya Gültekin kimdir, nereli, hangi partiden? Üsküdar Belediye Başkan Vekili Gültekin oldu
Başlık ResmiDündar Ziya Gültekin kimdir, nereli, hangi partiden? Üsküdar Belediye Başkan Vekili Gültekin oldu

31 Mart 2019 seçimlerinde Üsküdar Belediye Meclis Üyesi seçilen Gültekin, 2019-2025 yılları arasında Üsküdar Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkan Vekilliği görevini üstlendi. Ayrıca 14 ve 28 Mayıs 2023 Genel Seçimleri ile 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri'nde Seçim Koordinasyon Merkezi Başkan Vekili olarak görev yaptı.

Dündar Ziya Gültekin kimdir, nereli, hangi partiden? Üsküdar Belediye Başkan Vekili Gültekin oldu
Başlık ResmiDündar Ziya Gültekin kimdir, nereli, hangi partiden? Üsküdar Belediye Başkan Vekili Gültekin oldu

DÜNDAR ZİYA GÜLTEKİN KAÇ YAŞINDA?

43 yaşında olan Dündar Ziya Gültekin 1983 doğumludur. Evli ve üç çocuk babası olan Gültekin, İngilizce de bilmektedir.

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Editör : BETÜL TOKKAN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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