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Ekonomi

Ünlü yemek kartı firması Bilet.com'un yüzde 51'ini satın alıyor!

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Ünlü yemek kartı firması Bilet.com'un yüzde 51'ini satın alıyor!
Fotoğraf Başlığı Ünlü yemek kartı firması Bilet.comun yüzde 51ini satın alıyor!

Şirketin KAP'a yaptığı açıklamaya göre, Metropal Kurumsal Hizmetler AŞ, Bilet.com'un yüzde 51'ini satın almak üzere Pay Devir ve Hisse Satış Sözleşmesi imzaladı. İmzalanan anlaşma şirket için önem arz ederken, sözleşmenin "travel tech" buluşturma stratejisinin bir parçası olduğu ifade edildi.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, Borsa İstanbul'da işlem gören Metropal Kurumsal Hizmetler AŞ, Bilet.com'un yüzde 51'ini satın almak üzere Pay Devir ve Hisse Satış Sözleşmesi imzaladı. Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) duyurulan stratejik adımla birlikte MetropolCard, ürün ve hizmet ekosistemini seyahat teknolojileri alanında daha da genişletmeye hazırlanıyor.

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Söz konusu işlem, MetropolCard'ın yeme-içmeden alışverişe, mobiliteden enerji çözümlerine uzanan ürün ve hizmet ekosistemini seyahat teknolojileriyle "travel tech" buluşturma stratejisinin parçasını oluşturuyor.

Öte yandan 2 markanın teknoloji, dijital kullanıcı deneyimi ve geniş hizmet ekosistemindeki yetkinliklerini bir araya getiren yeni yapı kapsamında, Bilet.com'un seyahat deneyimi MetropolCard mobil uygulaması üzerinden kullanıcılarla buluşacak. Böylece MetropolCard kullanıcılarının seyahat planlarını hızlı ve kolay şekilde gerçekleştirebilecekleri yeni bir deneyim alanı oluşturulacak.

MetropolCard'ın geliştirdiği yeni nesil ürünler, HR Tech, dijital ödeme çözümleri ve stratejik işbirlikleri, markanın çalışanların günlük hayatındaki farklı ihtiyaçlara dokunan bütünsel bir fayda ekosistemi oluşturmasını sağlıyor.

Bilet.com yatırımıyla birlikte seyahat, bu ekosistemin yeni ve güçlü büyüme alanlarından biri haline gelirken, 2 markanın mevcut kullanıcı tabanları, teknolojik altyapıları ve dijital yetkinliklerinin oluşturacağı sinerjiyle, seyahat, ödeme ve kullanıcı avantajlarını bir araya getiren yeni ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi hedefleniyor.

Ünlü yemek kartı firması Bilet.comun yüzde 51ini satın alıyor!
Başlık ResmiÜnlü yemek kartı firması Bilet.comun yüzde 51ini satın alıyor!

YENİ SEYAHAT AVANTAJLARI YOLDA

MetropolCard ve Bilet.com, yeni dönemde kullanıcılarına yönelik farklı seyahat ihtiyaçlarını kapsayan kampanya ve avantaj modelleri üzerinde de çalışıyor.

Uçak ve otobüs biletlerinden feribot seyahatlerine kadar farklı yolculuk ihtiyaçlarını kapsayacak çalışmalarla, MetropolCard kullanıcılarının seyahat deneyiminin daha avantajlı hale getirilmesi hedefleniyor. İki markanın ileriki dönemde hayata geçireceği kampanyalar ve yeni dijital deneyimlerle seyahatin, MetropolCard ekosistemindeki önemli fayda alanlarından biri haline gelmesi amaçlanıyor.

"MOBİLİTEDEN ENERJİYE UZANAN EKOSİSTEMİMİZE SEYAHATİ GÜÇLÜ BİR ŞEKİLDE DAHİL EDİYORUZ"

Açıklamada görüşlerine yer verilen MetropolCard Üst Yöneticisi (CEO) Uğur Yıldırım, büyüme stratejilerini, kullanıcılarının hayatındaki temas noktalarını genişletirken teknoloji ve faydayı aynı ekosistemde buluşturmak üzerine kurduklarını belirtti.

Yıldırım, Bilet.com'a yönelik attıkları bu adımın da bu vizyonun çok önemli bir parçası olduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Yeme-içmeden alışverişe, mobiliteden enerjiye uzanan ekosistemimize seyahati güçlü bir şekilde dahil ediyoruz. Bilet.com'un teknoloji ve seyahat alanındaki deneyimiyle MetropolCard'ın ödeme teknolojileri ve kullanıcı ekosisteminin oluşturacağı sinerjinin her iki marka için de yeni büyüme alanları oluşturacağına inanıyoruz. Önümüzdeki dönemde kullanıcılarımızın günlük yaşamına daha fazla değer katan yenilikçi ürün ve avantajları hayata geçirmeye devam edeceğiz."

Ünlü yemek kartı firması Bilet.comun yüzde 51ini satın alıyor!
Başlık ResmiÜnlü yemek kartı firması Bilet.comun yüzde 51ini satın alıyor!

"SEYAHAT DENEYİMİNİ, ERİŞİLEBİLİR HALE GETİRMEK İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Bilet.com Kurucusu Atakan Kurt da Bilet.com'u kurdukları günden bu yana teknoloji, seyahat ve kullanıcı deneyimini odağa alarak güçlü bir seyahat platformu oluşturmak için çalıştıklarını anlattı.

Kurt, "Bugün geldiğimiz noktada Metropol grubunun Bilet.com'a çoğunluk ortak olması, Bilet.com için yalnızca bir yatırım ve ortaklık değişimi değil, bugüne kadar oluşturduğumuz değerin ve gelecekteki potansiyelimizin önemli bir göstergesi Metropol'ün gücü, deneyimi ve vizyonuyla Bilet.com'un teknoloji ve girişimcilik kabiliyetlerini bir araya getirerek çok daha büyük hedeflere yürüyeceğine inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bilet.com Genel Müdürü Akif Enes Kütük ise teknoloji odağıyla seyahat deneyimini her geçen gün daha kolay, erişilebilir ve kullanıcı dostu hale getirmek için çalıştıklarını aktardı.

MetropolCard ile başlayan bu yeni dönemin, sahip oldukları seyahat teknolojileri deneyimini çok daha geniş bir kullanıcı ve fayda ekosistemiyle buluşturma fırsatı sunduğunu vurgulayan Kütük, şu ifadeleri kullandı:

"İki markanın dijital yetkinliklerinin ve kullanıcı deneyimi konusundaki güçlü yaklaşımının birleşmesiyle seyahat sektöründe yeni ürünler, yeni avantajlar ve güçlü büyüme fırsatları oluşturacağına inanıyoruz. Önümüzdeki dönemde kullanıcılarımızın yolculuklarının her aşamasına değer katacak yenilikleri birlikte hayata geçirmekten büyük heyecan duyuyoruz."

Editör : EMİNE GÜL KARAKAŞ | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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