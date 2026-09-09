Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Yaşam

Nesli tehlike altındaydı! Yavrusuyla görüntülendi

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala

Artvin'de nesli tehlike altında bulunan Küçük Akbaba, yavrusuyla birlikte görüntülendi. Türün bölgede üremeye devam ettiğini göstermesi nesli bakımından umut verici bir gelişme olarak değerlendirildi.

Özetle Dinle
Kaydet
a- | +A

Artvin Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından paylaşılan görüntülerde, anne Küçük Akbaba'nın yavrusuyla birlikte doğal hayat alanındaki anları yer aldı.

Nesli tehlike altındaydı! Yavrusuyla görüntülendi
Başlık ResmiNesli tehlike altındaydı! Yavrusuyla görüntülendi

Bu özel görüntüler, türün bölgede üremeye devam ettiğini göstermesi nesli bakımından umut verici bir gelişme olarak değerlendirildi.

Nesli tehlike altındaydı! Yavrusuyla görüntülendi
Başlık ResmiNesli tehlike altındaydı! Yavrusuyla görüntülendi

Yetkililer, Küçük Akbaba'nın ve hayat alanlarının korunması amacıyla yürütülen izleme çalışmalarının devam ettiğini belirterek yaban hayatının nadir üyelerinin gelecek nesillere aktarılması için koruma faaliyetlerinin kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.

Editör : MAHMUT EKİNCİ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Yaşam
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YÜZLERCE EV BOŞALTILDI!
YÜZLERCE EV BOŞALTILDI!
3 il orman yangınlarıyla savaşıyor
'ANLAŞMA DEVREYE GİRECEK'
'ANLAŞMA DEVREYE GİRECEK'
Pakistan'dan Türkiye'yi ilgilendiren savaş açıklaması!
1 HAFTANIN DİBİNDEN DÖNDÜ!
1 HAFTANIN DİBİNDEN DÖNDÜ!
Altına yeniden petrol ve faiz freni
TÜRKÇE YERİNE FRANSIZCA!
TÜRKÇE YERİNE FRANSIZCA!
Esad dönemindeki müfredat uygulanıyor
2027’DE DOLAR MI TL Mİ?
2027’DE DOLAR MI TL Mİ?
OVP’den mesaj var
AVANTAJ ORTAYA ÇIKTI!
AVANTAJ ORTAYA ÇIKTI!
Benzinliden yüzde 33 daha ucuz
GÖZLER TCMB'NİN KARARINDA!
GÖZLER TCMB'NİN KARARINDA!
250 bin TL’nin geri ödemesi kaç TL?
'FAVORİ BEŞİKTAŞ'
'FAVORİ BEŞİKTAŞ'
Marsilya’nın eski hocası, Türkiye Gazetesi’ne konuştu
RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR
RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR
Galatasaray'da 4 yıllık anlaşma tamam
"KALBİM KAN AĞLIYOR"
Almanya'daki seçim sonucu Merkel'i derinden sarstı
YOLUNUZ AÇIK OLSUN
YOLUNUZ AÇIK OLSUN
19 sene sonra iki takımla Şampiyonlar Ligi'ndeyiz
KİRALIK LÜKS SAHTE HAYAT
KİRALIK LÜKS SAHTE HAYAT
Maksat zengin olmak değil, zengin görünmek...
MEZARI AÇILACAK!
MEZARI AÇILACAK!
El yazısıyla savunma notları ortaya çıktı
BUNU İLK DEFA SÖYLEDİ
BUNU İLK DEFA SÖYLEDİ
Kılıçdaroğlu’ndan Silivri’yi şoke edecek açıklama
SİGORTADAN SKANDAL İSTEK
SİGORTADAN SKANDAL İSTEK
Işıl'ın öldüğü kazada aile bir kez daha yıkıldı
NEREYE HARCAYACAĞI BELLİ OLDU
NEREYE HARCAYACAĞI BELLİ OLDU
Dünyadaki en yüksek maaşlı ülke lideri servetine servet kattı
FUTBOLCULARA SES GETİREN VAAT
FUTBOLCULARA SES GETİREN VAAT
Acun Ilıcalı sosyal medyadan paylaştı
ORTA DOĞU YANGIN YERİ!
ORTA DOĞU YANGIN YERİ!
İran'dan ABD'ye misilleme geldi
EMEKLİLİKTE DENGELER DEĞİŞİYOR
EMEKLİLİKTE DENGELER DEĞİŞİYOR
Çok çalışana yüksek maaş gündemde
VLAHOVİC'E SEVK ŞOKU
VLAHOVİC'E SEVK ŞOKU
'Hakaret'ten tedbirsiz PFDK'ya gönderildi
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Alman basını yazdı, Türkiye dünyaya ders oldu!
Alman basını yazdı, Türkiye'nin o hamlesi dünyaya ders oldu
Kaydet
KYK 2026 ek yurt başvuruları ne zaman? (Gözler ek yurt başvuru takviminde)
KYK ek yurt başvuruları ne zaman?
Kaydet
TEKNOFEST E-Ticaret Yarışması’nda kazananlar belli oldu
TEKNOFEST E-Ticaret Yarışması’nda kazananlar belli oldu
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.