Artvin'de nesli tehlike altında bulunan Küçük Akbaba, yavrusuyla birlikte görüntülendi. Türün bölgede üremeye devam ettiğini göstermesi nesli bakımından umut verici bir gelişme olarak değerlendirildi.

Artvin Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından paylaşılan görüntülerde, anne Küçük Akbaba'nın yavrusuyla birlikte doğal hayat alanındaki anları yer aldı.

Nesli tehlike altındaydı! Yavrusuyla görüntülendi

Bu özel görüntüler, türün bölgede üremeye devam ettiğini göstermesi nesli bakımından umut verici bir gelişme olarak değerlendirildi.

Nesli tehlike altındaydı! Yavrusuyla görüntülendi

Yetkililer, Küçük Akbaba'nın ve hayat alanlarının korunması amacıyla yürütülen izleme çalışmalarının devam ettiğini belirterek yaban hayatının nadir üyelerinin gelecek nesillere aktarılması için koruma faaliyetlerinin kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : MAHMUT EKİNCİ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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