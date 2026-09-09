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Yaşam

TEKNOFEST E-Ticaret Yarışması’nda kazananlar belli oldu

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TEKNOFEST E-Ticaret Yarışması’nda kazananlar belli oldu
Fotoğraf Başlığı TEKNOFEST E-Ticaret Yarışması’nda kazananlar belli oldu

TEKNOFEST 2026 Güneydoğu kapsamında Trendyol ile T3 Vakfı’nın birlikte hayata geçirdiği “E-ticaretYarışması”, genç yetenekleri gerçek dünya e-ticaret problemlerine çözüm üretmek üzere bir araya getirdi. 544 takım ve 1.700 yarışmacının başvurduğu, 10 takımın finale kaldığı yarışmada, kazanan ekip 150 bin TL’lik büyük ödülün sahibi oldu.

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Türkiye'nin lider, dünyanın önde gelen e-ticaret platformlarından Trendyol, teknoloji ve inovasyon ekosisteminin gelişimine katkı sunmaya devam ediyor. Trendyol’un T3 Vakfı ile birlikte, TEKNOFEST 2026 kapsamında hayata geçirdiği E-ticaret Yarışması; genç yeteneklere veri bilimi, yapay zekâ ve e-ticaret teknolojileri alanlarında gerçek bir problem üzerinde çalışma ve yenilikçi çözümler geliştirme fırsatı sundu.

TEKNOFEST Yönetim Kurulu Üyesi ve T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İrem Bayraktar Aksakal, yarışmacıları ziyaret etti. Yarışmada katılımcılardan, kullanıcıların arama niyetleri ile ürünler arasındaki anlamsal bağı çözümleyerek e-ticaret arama deneyimini geliştirecek veri odaklı modeller üretmeleri beklendi. Yarışmacılar, yenilikçi çözümlere arama terimleri ve konseptler, ürün isimleri, kategori hiyerarşileri ile materyal, renk ve stil gibi detaylı ürün özelliklerini bir araya getirerek ulaştı.

544 TAKIM, 1700 YARIŞMACI VE 11 BİN 400 FARKLI TAHMİN

Yoğun ilgi gören yarışmaya, 544 takım ve toplam 1.700 yarışmacı başvurdu. Ön eleme aşaması 21 gün boyunca Kaggle platformu üzerinden gerçekleştirildi. Yarışmacılar bu süreç boyunca toplam 11 bin 400 farklı tahmin üreterek, geliştirdikleri veri odaklı modelleri gerçek bir e-ticaret problemi üzerinde test etme fırsatı buldu.

Ön eleme aşamasının ardından finale kalan 10 takım ve toplam 32 yarışmacı, geliştirdikleri projeleri Trendyol’un belirlediği jüri karşısında sundu. Finalistlerin sunumları ve canlı demoları, beş kişilik jüri tarafından değerlendirilirken; takımların geliştirdiği kodlar da dört kişilik teknik inceleme ekibinin değerlendirmesinden geçti. Jüri ve teknik inceleme süreçlerinin sonuçları doğrultusunda yarışmanın kazananları belirlendi.

ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU

Trendyol CTO’su Cenk Çivici’nin de katıldığ törende törende, birinci olan ArmaTerimi takımı 150 bin TL, ikinci olan abdül basitadam takımı 120 bin TL, üçüncü olan Dream Team takımı ise 100 bin TL ödülün sahibi oldu. Ayrıca, Çözüm Başarısı, Kaggle Aşaması, Çözüm Hızı, Çözüm Sunumu, İmplementasyon ve Dokümantasyon ile Model Açıklanabilirliği kategorilerinde jüri değerlendirmesi sonucunda birinci olan takımlara da plaket takdim edildi.
Trendyol, T3 Vakfı ile gerçekleştirdiği paydaşlık kapsamında gençlerin teknoloji, veri bilimi ve yapay zekâ alanlarındaki yetkinliklerini geliştirmelerine katkı sunmayı; gerçek iş problemleri üzerinden yenilikçi fikirlerin ortaya çıkmasını desteklemeyi sürdürüyor.

Editör : MELİN ÖZTÜRK | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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