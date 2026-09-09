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KYK 2026 ek yurt başvuruları ne zaman? (Gözler ek yurt başvuru takviminde)

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KYK 2026 ek yurt başvuruları ne zaman? (Gözler ek yurt başvuru takviminde)
Fotoğraf Başlığı KYK 2026 ek yurt başvuruları ne zaman? (Gözler ek yurt başvuru takviminde)

2026-2027 eğitim öğretim yılı KYK yurt başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından ek yurt başvuru takvimi gündeme geldi. Boş kontenjanların açıklanması ardından ek yurt başvuru süreci başlatılacak. Peki, KYK ek yurt başvuruları ne zaman başlayacak, tarih belli oldu mu? 2026-2027 KYK ek yurt başvurusu nasıl yapılır?

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KYK (Kredi ve Yurtlar Kurumu) ek yurt başvuruları için bekleyiş başladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın açıklamasına göre 2026-2027 döneminin ilk yurt başvuruları kısa bir süre önce ilan edildi. İlk yerleştirmede yurda yerleşemeyenlerin yanı sıra ek kontenjanla üniversiteye kayıt hakkı kazanan, yatay veya dikey geçiş yapan öğrenciler için ise ayrı bir başvuru süreci gerçekleştirilecek.

KYK 2026 ek yurt başvuruları ne zaman? (Gözler ek yurt başvuru takviminde)
Başlık ResmiKYK 2026 ek yurt başvuruları ne zaman? (Gözler ek yurt başvuru takviminde)

EK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Öğrencilerin yurt kayıt işlemleri için 10 Eylül Perşembe günü saat 23.00'e kadar süresi bulunuyor. İlk yerleştirme sonuçlarının ardından kayıt yaptırmayan öğrencilerden kalan boş kontenjanlar için ek yurt başvuruları açılacak. Bu süreçte, ek yerleştirmeyle üniversiteye kabul edilen adaylar da yurt başvurusunda bulunabilecek. Geçen yıl ek kontenjan kapsamında yurt başvuruları 15-17 Ekim 2025 tarihlerinde alınmıştı.

EK BAŞVURULARA İLİŞKİN AÇIKLAMA

GSB'den yapılan açıklamada; "Ayrıca,

• Ek kontenjan öğrencileri,
• Yatay - dikey geçiş öğrencileri,
• Özel yetenek öğrencileri,
• Lisansüstü eğitim öğrencileri,
• Normal öğrenim süresinde eğitimini tamamlayamayan (artık yıl) öğrencileri,
• Bir yükseköğretim programından mezun olup ikinci üniversitesini okuyacak öğrencilerin,
Yurt başvuruları ilerleyen tarihlerde yükseköğrenim kayıtları tamamlanmasına müteakip alınacaktır." denildi.

Editör : ÖZGE YİĞİT
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