Karayolları Trafik Yönetmeliği'nde yapılan yeni değişikliklerle araçlarda kullanılan birçok teknolojik donanım ve aksesuarla ilgili uzun süredir devam eden belirsizlikler giderildi. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren düzenlemeyle telefon tutucular, araç kameraları, multimedya ekranları, ses sistemleri ve dikiz aynasına asılan aksesuarların hangi şartlarda kullanılabileceği açık şekilde belirlendi. Şimdi ise gözler ''Ses sistemi cezası kalktı mı, multimedya ekran yasak mı?'' sorusunun cevabına çevrildi.

Yeni yönetmelikle birlikte trafik güvenliği korunurken, araç içerisinde kullanılan teknolojik ekipmanların kullanım esasları da netleştirildi. Daha önce farklı uygulamalara neden olan birçok konuda ortak kurallar belirlenirken, sürücüler açısından kafa karışıklığı oluşturan detaylar da açıklığa kavuştu.

Yönetmelik kapsamında telefon tutucularından araç içi ses sistemlerine, multimedya ekranlarından araç kameralarına kadar pek çok ekipmanın hangi şartlarda kullanılabileceği tek tek düzenlendi. Peki, ses sistemi cezası kalktı mı, multimedya ekran yasak mı?



Ses sistemi cezası kalktı mı, multimedya ekran yasak mı? Trafik Yönetmeliğindeki yeni düzenlemeler duyuruldu

SES SİSTEMİ CEZASI KALKTI MI?

Araç içi ses sistemleriyle ilgili en dikkat çeken değişikliklerden biri de cezai uygulamaların hangi şartlarda yapılacağının netleştirilmesi oldu.

Yeni düzenlemeye göre teknik standartlara uygun şekilde kullanılan ses sistemi, subwoofer ve amplifikatör gibi donanımlar tek başına ceza nedeni sayılmayacak. Araçta ses sistemi bulunması nedeniyle doğrudan herhangi bir yaptırım uygulanmayacak.

Sesin araç dışına taşarak çevreyi rahatsız etmesi ve kamu düzenini bozması halinde işlem yapılabilecek.

Ses sistemi cezası kalktı mı, multimedya ekran yasak mı? Trafik Yönetmeliğindeki yeni düzenlemeler duyuruldu

MULTİMEDYA EKRANLARI YASAK MI?

Yeni düzenlemeyle birlikte fabrika çıkışlı multimedya ekranlarının kullanımıyla ilgili de önemli bir açıklık getirildi.

Araçlarda bulunan orijinal ekranların navigasyon, park destek sistemi, araç içi ve dışı kamera görüntüleri, kayıt sistemleri ile araç ayarlarının yönetilmesi amacıyla kullanılması nedeniyle sürücülere ceza uygulanmayacak.

Fabrika çıkışlı multimedya sistemlerinin kullanımına ilişkin oluşan tereddütler açıklanan kararla beraber ortadan kalktı.

Ses sistemi cezası kalktı mı, multimedya ekran yasak mı? Trafik Yönetmeliğindeki yeni düzenlemeler duyuruldu

OTOBÜS VE MİNİBÜSLERDE EKRAN KULLANIMI DEVAM EDECEK

Yolcu taşımacılığı yapan otobüs ve minibüslerde bulunan bireysel sesli ve görüntülü eğlence sistemleri de kullanılmaya devam edecek.

Koltuk arkalarına veya araç içerisindeki uygun alanlara yerleştirilen ekranlar ve yolcuların kullanımına sunulan görüntülü sistemler yeni yönetmelik kapsamında yasaklanmadı.

Ses sistemi cezası kalktı mı, multimedya ekran yasak mı? Trafik Yönetmeliğindeki yeni düzenlemeler duyuruldu

İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA ÇİFTÇİ'NDEN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda düzenlemenin vatandaşların günlük hayatını kolaylaştıracağını belirtti.

Yeni kurallarla birlikte araç içindeki teknolojik ekipmanların kullanım sınırlarının açık ve anlaşılır hale getirildiğini ifade eden Çiftçi, uygulamadaki farklılıkların ve bilgi kirliliğinin önüne geçilmesinin amaçlandığını söyledi.

Telefon tutucuları ve araç kameralarının sürücünün görüş alanını kapatmaması şartıyla kullanılabileceğini belirten Çiftçi, dikiz aynasına asılan aksesuarların da sürüş güvenliğini etkilemediği sürece yasak kapsamında olmayacağını ifade etti.

Ses sistemi cezası kalktı mı, multimedya ekran yasak mı? Trafik Yönetmeliğindeki yeni düzenlemeler duyuruldu

Bakan Çiftçi ayrıca fabrika çıkışlı multimedya ekranlarının navigasyon, park desteği, kamera ve araç ayarları amacıyla kullanılmasının cezaya konu olmayacağını vurguladı.

Araç içi ses sistemlerine ilişkin de açıklamalarda bulunan Çiftçi, teknik standartlara uygun sistemlerin kullanılabileceğini, yalnızca sesin araç dışına taşarak çevreyi rahatsız ettiği durumlarda işlem yapılacağını belirtti. Bu tür ihlallerde cezai uygulama yapılabilmesi için somut tespit ve kayıt bulunmasının zorunlu olacağını ifade etti.



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