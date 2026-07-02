Trafik kazalarında ve anlaşmazlıklarda haklılığını görüntüyle ispatlamak isteyen sürücüler, araçlarını kamerayla donatıyor. Mahkemelerde en güçlü delili sunabilen araç içi kameraların fiyatı 2 bin TL’den 20 bin TL’ye kadar çıkıyor.

Trafikte ağırlaşan yaptırımlar, artan uyuşmazlıklar ve sıkça yaşanan tartışmalar, araç içi kameralara olan ilgiyi zirveye taşıdı. Sadece ticari araçlarda görmeye alıştığımız bu kameralar, artık bireysel otomobillerin de vazgeçilmez parçası hâline geldi. Özellikle trafikte kavga edip araçtan inenlere yönelik 180 bin lirayı bulan ağır cezaların uygulanması ve bu sebeple açılan dava sayılarındaki patlama, sürücüleri âdeta “mobil kayıt sistemi” kurmaya zorluyor. Sürücüler artık haklılıklarını görüntülü delillerle ispatlamayı tercih ediyor. Oto aksesuar satıcıları ve elektronik sistem montajı yapan işletmeler, son dönemde bireysel kullanıcıların araç kamerasına talebinin katlanarak arttığını belirtiyor.

Eskiden sadece kazaları kaydetmek ya da sigorta süreçlerini hızlandırmak için kullanılan bu cihazlar, trafikteki “kavga ve gürültü” ortamında artık hayati bir hukuki kalkan görevi üstleniyor. Hukukçular; kusur oranının tartışmalı olduğu kazalarda ya da yol kesme adli vakalarda bu kayıtların mahkemelerde en güçlü delil sayıldığını, hatta bazı durumlarda doğrudan kaza tespit tutanağının yerine bile geçebildiğini vurguluyor.

Trafikte dijital şahitlik dönemi! Araçtan inme cezası kamerayı patlattı

BU ÜÇ ÖZELLİĞE DİKKAT!

Piyasadaki fiyat dalgalanmasına kapılıp yanlış ürün almamak için cihazda şu temel özelliklerin bulunmasına dikkat edilmeli:

G-Sensörü (Darbe Algılayıcı): Kaza anındaki çarpışmayı anında hisseder ve o saniyelere ait videoyu “silinemez” klasörüne taşır.

Döngüsel Kayıt (Loop): Hafıza kartı dolsa bile cihazın durmasını engeller, çekime kesintisiz devam eder.

Park Modu: Kontak kapalıyken dahi aracın etrafındaki hareketi algılayıp otomatik kayda girer.

Trafikte dijital şahitlik dönemi! Araçtan inme cezası kamerayı patlattı

SİGORTADA İNDİRİM OLUR MU?

Araç içi kameralar sadece mahkemelerde değil, sigorta süreçlerinde de dengeleri tamamen değiştiriyor. Kaza anının net şekilde kaydedilmesi, sigorta şirketlerinin günlerce süren kusur tespiti incelemelerini ortadan kaldırıyor. Bu sayede anlaşmazlık yaşanan hasar dosyaları, 24 saat gibi kısa bir sürede karara bağlanabiliyor. Avrupa’daki birçok ülkede, aracında aktif kamera sistemi bulunan sürücülere kasko poliçelerinde %10 ile %20 arasında özel indirimler uygulanıyor. Sektör temsilcileri, Türkiye’deki sigorta şirketlerinin de hasar sürecini hızlandıran ve suistimalleri önleyen bu teknolojiye sahip sürücüler için yakın zamanda “güvenli sürücü indirimlerini” masaya yatırmasını bekliyor.

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AİLE ARABALARI SIRAYA GİRDİ

Avukat Volkan Karabağ, son dönemde trafikte yaşanan tartışmalar ve araçtan inerek kavgaya karışma vakaları sebebiyle çok sayıda dava açıldığını vurguladı. Sürücülerin 180 bin lirayı bulan ağır idari para cezaları ve adli soruşturmalarla karşı karşıya kaldığını belirten Karabağ, “Mahkemelerde araç içi kamera kayıtları en hayati delil hâline geldi. Haklıyı haksızı saniyeler içinde ayıran bu görüntüler, adaletin hızla tecelli etmesini sağlıyor” dedi. Bahçelievler’de oto elektronikçisi Murat Can ise artan ceza ve kavgalar sonrası işlerin çok yoğunlaştığını söyledi. Can “Artık aile arabaları dükkân önünde kuyruk oluyor. Talep patlayıp tedarik zorlanınca fiyatlar yükseldi. Cihazlar 2 bin ile 20 bin lira arasında değişiyor. En çok park hâlinde vurup kaçmaları kaydeden modeller isteniyor” diye konuştu.

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