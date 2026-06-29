Kaydet

Elazığ'ın merkez Atatürk Bulvarı'nda seyir halindeyken araçların arasına ardı ardına makas atarak ilerleyen bir otomobil sürücüsü, hem kendi canını hem de trafikteki diğer sürücülerin hayatını açıkça tehlikeye attı. Trafikte adeta terör estiren ve olası bir faciaya davetiye çıkararak bir süre sonra gözden kaybolan duyarsız sürücünün o tehlikeli anları, güzergahta ilerleyen başka bir aracın kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası