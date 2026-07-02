Mutlak butlan kararının ardından eviyle genel merkez arasında mekik dokuyan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun önümüzdeki döneme ilişkin saha planı netleşmeye başladı.

CHP kurmayları, gelecek hafta gerçekleştirilecek NATO Liderler Zirvesi’nin ardından Kılıçdaroğlu’nun sahaya ineceğini söyledi.

“GEÇEN ZAMAN GENEL MERKEZ’E YARIYOR”

İl gezilerinin başlayabileceğini ifade eden kurmaylar, “İllerden çok fazla davet geliyor. Teşkilatlar Kemal Bey'i ağırlamak ve kendisiyle bir araya gelmek istiyor. Program buna göre oluşturulacak” dedi. Kılıçdaroğlu’na ve Genel Merkez’e yönelik tepkilerin ise her geçen gün azaldığı görüşünü savunarak, “Geçen zaman Genel Merkez’e yarıyor” diyen kurmaylar, NATO Zirvesi’nin bitmesiyle sosyal medyadaki ve sokaktaki tepkilerin daha da fazla yumuşayacağını ifade ediyor.

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“AYRI BİR SİYASİ YOLUN TAŞLARINI DÖŞÜYORLAR”

Öte yandan, Özgür Özel cephesinin yeni parti hazırlıkları için “Ayrı bir siyasi yolun taşlarını döşüyorlar” yorumu yapılırken, son dönemde kamuoyuna yansıyan tartışmalara rağmen Kemal Kılıçdaroğlu’nun partide büyük bir kırılma beklemediği belirtildi. Tartışma kültürünün CHP’nin kültüründe olduğunu ifade eden kurmaylar, “Biz partinin içinde kalacağız, burada mücadele edeceğiz’ diyenlerin başımızın üzerinde yeri var. Ancak parti hiyerarşini tanımayan, kurumsal kimliği hedef alan kişilerle birlikte yol yürüyemeyiz” dedi.

“MİLLETVEKİLİ GRUBUNDA ÇÖZÜLME VAR”

Milletvekili grubunda ve belediye başkanları arasında ilk günlerde ortaya çıkan sert tutumun zamanla yumuşamaya başladığını ve hızlı bir çözülme olduğunu söyleyen kurmaylar “Kurultay bildirisine veya Özgür Bey’e destek açıklamalarına imza atmalarına rağmen bizimle iletişime geçenler var. Kemal Bey de ‘Günün sonunda herkes partide kalır’ düşüncesinde” diye konuştu.

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