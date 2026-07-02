CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yarın saat 11.00'de CHP Genel Merkezi'nde basın açıklaması yapacak. Açıklamada parti gündemine ilişkin önemli mesajlar vermesi bekleniyor.

Hukuki kararlar, peş peşe gelen görevden almalar ve CHP'de güç savaşlarının gölgesinde siyaset kazanı kaynamaya devam ederken, tüm gözler bir kez daha Ankara’ya, Söğütözü’ndeki genel merkez binasına çevrildi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun yarın saat 11.00’de CHP Genel Merkezi’nde basın toplantısı düzenleyeceği duyuruldu.

Gözler yarın CHP Genel Merkezi'nde: Kılıçdaroğlu basın toplantısı düzenleyecek

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"HESAP SORACAĞIM" DEMİŞTİ

CHP lideri parti merkezinde en son 1 ay önce partililere seslenmiş "Hileli değil temiz kurultay yapacağız. Benim ne yapacağım bellidir, ben hesap soracağım. Sonra kurultay sandığını en kısa sürede önünüze getireceğim. O sandıktan kim çıkarsa partinin meşru, hukuki lideri olacaktır, başımızın tacı olacaktır" ifadelerini kullanmıştı.

Gözler yarın CHP Genel Merkezi'nde: Kılıçdaroğlu basın toplantısı düzenleyecek

GÖREVDEN ALMALAR PEŞ PEŞE GELDİ

O günden sonra harekete geçen Kılıçdaroğlu ve ekibi son olarak parti teşkilatlarında kapsamlı bir görev değişikliğine gitmişti.

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Parti Sözcüsü Müslim Sarı, 26 ilde il başkanı, il yöneticileri ve il disiplin kurullarının görevden alındığını, 7 il başkanının tedbirli olarak kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildiğini, 6 ilde ise yeni il başkanlarının görevlendirildiğini açıklamıştı.

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