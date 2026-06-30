Uzun süredir adliye koridorlarına hapsolan CHP’yi yeni hukuki süreçler bekliyor. Özel’in kurultay talebi ve Kılıçdaroglu’nun ihraç kararlarının akıbeti mahkemede belli olacak.

Belediyelere yönelik yolsuzluk soruşturmaları ve mutlak butlan davasıyla mahkeme koridorlarına hapsolan CHP'yi yeni hukuki süreçler bekliyor. Hem Özgür Özel cephesinin kurultay talebi hem de Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu tarafının ihraç kararlarının akıbeti mahkemede belli olacak.

CHP adliye koridorlarına hapsoldu! Kurultay da ihraçlar da mahkemelik olacak

ÖZEL CEPHESİ 11 TEMMUZ’U BEKLEYECEK

Olağanüstü kurultay talebiyle 833 delegenin verdiği dilekçelerin Genel Merkez tarafından işleme alınmaması halinde Özgür Özel ekibinin temmuz ayında Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvuracağı belirtilmişti. Özel cephesinin, partiyi kurultaya götürmek amacıyla mahkemeden kayyum atanmasını da talep edeceği ifade ediliyor. Özel ekibinin başvuru için 11 Temmuz’a kadar bekleyeceği belirtiliyor. Gerekçe olarak tüzüğü gösteren Özel’in kurmayları, imzalar verildikten sonra en geç 45 gün içindeki son Pazar günü kurultayın yapılması gerektiğini söyledi. Bu tarihin 26 Temmuz’a denk geldiğini ifade eden kurmaylar, kurultay kararının 15 gün önce duyurulması gerektiğini bu tarihin de 11 Temmuz olduğunu belirtiyor.

CHP adliye koridorlarına hapsoldu! Kurultay da ihraçlar da mahkemelik olacak

İHRAÇ KARARLARI MAHKEMEYE TAŞINACAK

CHP'de mahkemeye taşınması beklenen bir diğer konu ihraç kararları olacak. Kemal Kılıçdaroğlu'nun "arınma" hamlesi kapsamında disipline sevk ettiği milletvekilleri, belediye başkanları ve il başkanları hakkında verilecek ihraç kararlarının kesinleşmesi halinde ilgili isimlerin kararların tüzüğe aykırı olduğu gerekçesiyle yargıya başvuracağı ifade ediliyor.

CEZA DAVASI YARIN

Kurultayda "oylamaya hile karıştırıldığı" iddiasıyla açılan ceza davasının altıncı duruşması da yarın Ankara 26’ncı Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek. Duruşmada, savcının esas hakkındaki mütalaasını açıklaması bekleniyor. Genel Merkez kurmayları, yeni ihraçlar için ceza davasından çıkacak kararı beklediklerini belirtiyor.

SALI KRİZLERİNE ÇİFTE FORMÜL

Öte yandan CHP’de mutlak butlan kararıyla birlikte ortaya çıkan ve Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile Grup Başkanı Özgür Özel arasında iki başlılığa neden olduğu grup toplantısı krizine bu hafta da çözüm bulundu.

CHP adliye koridorlarına hapsoldu! Kurultay da ihraçlar da mahkemelik olacak

ÖZEL GRUBU, KILIÇDAROĞLU MYK’YI TOPLUYOR

Geçen hafta olduğu gibi bu hafta da Özel’in Meclis’te grup toplantısında konuşacağı, Kılıçdaroğlu’nun da aynı saatlerde Genel Merkez’de MYK'yı toplayarak kurmaylarıyla bir araya geleceği öğrenildi. Kılıçdaroğlu cephesi, Özel’in grup başkanlığı sona erip, kendilerine Meclis’te oda tahsis edilene kadar grup toplantısı yapmayı düşünmediklerini söyledi.

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İL BAŞKANLIKLARINDA DEĞİŞİM BEKLENİYOR

MYK toplantısının en önemli gündem maddelerinden birinin il başkanlıklarında yapılması planlanan kapsamlı değişiklik olacağı belirtiliyor. "Uyumlu çalışmadıkları" gerekçesiyle bazı il başkanlarının disipline sevk edilmesi, bazılarının ise görevden alınarak yerlerine yeni atamalar yapılması bekleniyor.

CHP adliye koridorlarına hapsoldu! Kurultay da ihraçlar da mahkemelik olacak

KURULTAY TAKVİMİ ELE ALINACAK

MYK'da ayrıca kurultay takvimi ile tutuklu belediye başkanlarının durumu da ele alınacak. Genel Merkez kurmayları, mahalle delege seçimleri ile ilçe ve il kongreleri için bir tarihin belirlenebileceğini ifade ediyor. Öte yandan, hukukçular tarafından yolsuzluk ve rüşvet iddialarıyla yargılanan belediye başkanlarının durumuna ilişkin MYK’ya bir sunum yapılacak.

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