CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti içinde yeni bir yapılanma süreci başlatmaya hazırlanıyor. Belediye başkanlarının parti yönetimi üzerindeki etkisini sınırlandırmayı hedefleyen Kılıçdaroğlu, yerel yönetimlerle parti teşkilatları arasındaki görev ayrımını yeniden şekillendirmeyi planlıyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti içinde yeni bir yapılanma süreci başlatmaya hazırlanıyor. Belediyelere yönelik denetim başlatacak olan Kılıçdaroğlu’nun yeni hedefi, belediye başkanlarının parti üzerindeki etkisini kırmak olacak. Kılıçdaroğlu, son yıllarda belediye başkanlarının parti yönetimi ve karar alma mekanizmaları üzerinde artan etkisini sınırlandıracak.

CHP'de güç dengeleri değişiyor! Kılıçdaroğlu belediye başkanlarına ayar çekecek

"BELEDİYE VESAYETİ KALKMALI"

“Belediyelerin parti üzerindeki vesayeti kalkmalı” diyen Genel Merkez kurmayları, belediye başkanlarının birinci önceliğinin seçildiği yerlere hizmet etmek olduğunu ifade etti. Yerel yönetimlerle parti yönetimi arasındaki görev ve sorumluluk alanlarının yeniden netleştirilmesi gerektiğini vurgulayan kurmaylar, belediye başkanlarının siyasi tartışmaların merkezinde yer almaması gerektiğini belirtti. Belediye başkanlarının siyasi tartışmaların ve parti içi çekişmelerin merkezinde yer almaması gerektiğini savunan Kılıçdaroğlu cephesi, belediye başkanlarının parti politikalarının belirlenmesinde veya parti içi süreçlerde etkili aktörler haline gelmesinin zaman zaman kurumsal yapıda sorunlara yol açabildiğini söyledi.

"HİZMETİ BIRAKIP BAŞKA İŞLERLE UĞRAŞMAK OLMAZ"

Belediye başkanlarının yerel yönetimlerdeki başarılarının CHP açısından önemli olduğunu belirten ve belediye yönetimi ile parti yönetiminin birbirinden ayrı alanlar olduğuna dikkat çeken kurmaylar, “Vatandaş kendilerine hizmet etmesi için seçti. Hizmeti bırakıp başka işlerle uğraşmak doğru değil” ifadelerini kullandı. Yeni dönemde parti örgütü, milletvekilleri ve yerel yönetimler arasındaki ilişkinin sınırlarının daha net şekillendirilmesi bekleniyor.

CHP'de güç dengeleri değişiyor! Kılıçdaroğlu belediye başkanlarına ayar çekecek

YÖN VEREN DEĞİL DESTEK VEREN

Kılıçdaroğlu’nun belediye başkanlarının parti içindeki ağırlığını azaltmaya yönelik adımlarının, CHP’nin cumhurbaşkanı adayını belirleme sürecinde izlenecek yol haritasını da doğrudan etkileyebileceği kulislerde konuşuluyor. Kılıçdaroğlu kurmayları, aday belirleme sürecinde yerel yönetimlerin yön veren değil, destek veren bir konumda bulunmasını istediği belirtiliyor.

CHP'de güç dengeleri değişiyor! Kılıçdaroğlu belediye başkanlarına ayar çekecek

MAHKEMEYE BUGÜN BAŞVURULMASI BEKLENİYOR

Özgür Özel cephesi kurultay için kayyum isteyecek

Olağanüstü kurultay talebiyle 833 delegenin imzasını CHP Genel Merkezi’ne teslim eden Özgür Özel cephesinin, Kılıçdaroğlu yönetiminin imzaları işleme koymaması üzerine bugün mahkemeye başvurması bekleniyor. Özel’e destek veren vekiller arasında yer alan Süleyman Bülbül, Asliye Hukuk Mahkemesi’ne başvuru yaparak çağrı heyeti isteyeceklerini söyledi. Bülbül, “Çağrı heyeti talebinde bulunacağız. Bu çağrı heyeti, imzaları Genel Merkez’den isteyecek ve kongre konusunda karar verecek” dedi.



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