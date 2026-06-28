CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ekibi, Özgür Özel’in Grup Başkanlığı sıfatının düşürülmesi için TBMM’ye başvurdu. Özel’in yerine Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak’ın atandığı belirtildi.

Mutlak butlan kararı sonrası CHP Genel Başkanlık koltuğuna dönen Kemal Kılıçdaroğlu yönetiminden yeni bir hamle geldi.

Kılıçdaroğlu'nun ekibi tarafından Özgür Özel’in Grup Başkanlığı sıfatının düşürülmesi için TBMM Başkanlığına başvuru yapıldı.

ÖZEL'İN YERİNE ÖZTRAK

Sözcü'de yer alan habere göre Özel’in yerine Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak’ın atandığı bildirilirken, konuyla ilgili Meclis Başkanlığından gelecek cevap bekleniyor. Ancak Grup Başkanının Meclis Grup toplantısında yapılacak seçim ve oylama ile belirlenmesi gerekirken buna uyulmadığı da belirtiliyor.

KURULTAY İÇİN SÜRE DOLDU

Öte yandan CHP’de olağanüstü kurultayın toplanması için verilen 830 imza için de 10 günlük süre doldu. Genel Merkezden kurultaya yönelik bir adım gelmedi. Hukukçular konunun tartışmalı olduğunu belirtirken, TBMM Başkanlığı daha önce aynı konuda yapılan başvuruya "Partinizin iç işidir, kendiniz çözün" cevabını vermişti.



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