CHP'de kazan kaynıyor! Kılıçdaroğlu, Meclis'e başvurdu: Özgür Özel'in yerine o ismi atadı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ekibi, Özgür Özel’in Grup Başkanlığı sıfatının düşürülmesi için TBMM’ye başvurdu. Özel’in yerine Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak’ın atandığı belirtildi.
- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yönetiminden yeni bir hamle yapıldı.
- Kemal Kılıçdaroğlu'nun ekibi tarafından Özgür Özel'in Grup Başkanlığı sıfatının düşürülmesi için TBMM Başkanlığı'na başvuru yapıldı.
- Özgür Özel'in yerine Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak'ın atandığı bildirildi.
- Konuyla ilgili Meclis Başkanlığı'ndan gelecek cevap bekleniyor.
- Grup Başkanının Meclis Grup toplantısında yapılacak seçim ve oylama ile belirlenmesi gerekirken buna uyulmadığı belirtildi.
- CHP'de olağanüstü kurultayın toplanması için verilen 830 imza için 10 günlük süre doldu ve Genel Merkezden kurultaya yönelik bir adım gelmedi.
Mutlak butlan kararı sonrası CHP Genel Başkanlık koltuğuna dönen Kemal Kılıçdaroğlu yönetiminden yeni bir hamle geldi.
Kılıçdaroğlu'nun ekibi tarafından Özgür Özel’in Grup Başkanlığı sıfatının düşürülmesi için TBMM Başkanlığına başvuru yapıldı.
ÖZEL'İN YERİNE ÖZTRAK
Sözcü'de yer alan habere göre Özel’in yerine Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak’ın atandığı bildirilirken, konuyla ilgili Meclis Başkanlığından gelecek cevap bekleniyor. Ancak Grup Başkanının Meclis Grup toplantısında yapılacak seçim ve oylama ile belirlenmesi gerekirken buna uyulmadığı da belirtiliyor.
KURULTAY İÇİN SÜRE DOLDU
Öte yandan CHP’de olağanüstü kurultayın toplanması için verilen 830 imza için de 10 günlük süre doldu. Genel Merkezden kurultaya yönelik bir adım gelmedi. Hukukçular konunun tartışmalı olduğunu belirtirken, TBMM Başkanlığı daha önce aynı konuda yapılan başvuruya "Partinizin iç işidir, kendiniz çözün" cevabını vermişti.