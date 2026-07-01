Beşiktaş'ın ilk transferi İstanbul'a geliyor: Maliyeti belli oldu
Beşiktaş, Monaco forması giyen Fransız sol bek Kassoum Ouattara ile anlaşıldığını ve oyuncunun sağlık kontrollerinden geçmek için İstanbul'a geleceğini duyurdu.
- Kassoum Ouattara, sağlık kontrolleri için 23:40'ta İstanbul'da olacak.
- 21 yaşındaki oyuncunun hafta sonu Slovakya kampına katılması bekleniyor.
- Transfer için 8 milyon avro + 2 milyon avro bonus karşılığında anlaşıldı.
- Ouattara, geçtiğimiz sezon Monaco'da 24 maçta forma giydi ve 4 asist yaptı.
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, ilk transferini açıkladı. Siyah beyazlılar, Monaco forması giyen Kassoum Ouattara'nın transferi için Fransız kulübüyle her konuda anlaşma sağlandığını duyurdu.
GELİŞ SAATİ NETLEŞTİ
Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Kassoum Ouattara’nın nihai transferi hususunda oyuncunun kendisi ve kulübü AS Monaco ile prensip anlaşmasına varılmıştır. Kassoum Ouattara, transfer görüşmesini sonuçlandırmak ve sağlık kontrolünden geçmek üzere bu akşam saat 23.40'ta İstanbul Havalimanı'nda olacaktır." denildi. 21 yaşındaki oyuncunun hafta sonu Slovakya kampına katılması bekleniyor.
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BONSERVİSİ BELLİ OLDI
Foot Mercato'nun haberine göre; Beşiktaş ve Monaco, Kassoum Ouattara transferi için 8 milyon avro +2 milyon avro bonus karşılığında anlaştı. Geçtiğimiz sezon Monaco'da 24 maçta forma giyen 21 yaşındaki oyuncu, 4 asistlik performans sergiledi.