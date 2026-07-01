Türkiye Gazetesi
Beşiktaş'tan 1. Lig'e transfer oldu: Kulüp veda etti
Beşiktaş, 22 yaşındaki genç oyuncu Emrecan Terzi’nin Iğdır Futbol Kulübü'ne transfer olduğunu açıkladı.
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Spor az önce
Siyah beyazlılar, sol bek oyuncusu Serkan Emrecan Terzi'nin bonservisiyle Trendyol 1. Lig ekibi Iğdır Futbol Kulübü'ne transfer olduğunu duyurdu.
- Profesyonel futbolcu Serkan Emrecan Terzi'nin Iğdır FK ile nihai transferi hususunda anlaşmaya varılmıştır.
- Kulüpten yapılan açıklamada Serkan Emrecan Terzi'ye sonraki kariyerinde başarılar dilendiği belirtilmiştir.
Siyah beyazlılar, sol bek oyuncusu Serkan Emrecan Terzi'nin bonservisiyle Trendyol 1. Lig ekibi Iğdır Futbol Kulübü'ne transfer olduğunu duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Serkan Emrecan Terzi’nin nihai transferi hususunda Iğdır FK ile anlaşmaya varılmıştır.
Serkan Emrecan Terzi’ye bundan sonraki kariyerinde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." denildi.
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