Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
3. Sayfa

Eskişehir'de dehşet! Taşla otomobilin camını kırıp sürücüye saldırdılar

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala

Eskişehir'de iki sürücü arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Araçtan inen iki kişi, önlerindeki otomobilin camını taşla kırıp sürücüyü darbetti. Kavgada 4 kişi yaralanırken, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Özetle Dinle
Kaydet
a- | +A

Eskişehir’in Odunpazarı ilçesinde iki sürücü arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Olay, Dede Mahallesi Malhatun Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, bir otomobil sürücüsü ile arkasından gelen başka bir aracın sürücüsü arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

ÖNERİLEN HABERLER
Sokak savaş alanına döndü! Bıçaklı akraba kavgası saniye saniye kaydedildi
GÜNDEM VİDEOLARI

Sokak savaş alanına döndü! Bıçaklı akraba kavgası saniye saniye kaydedildi

TAŞLARLA SALDIRDILAR

Tartışmanın büyümesi üzerine diğer otomobilde bulunan iki kişi araçtan indi. Şahıslar, ellerine aldıkları taşla öndeki otomobilin arka camını kırdı. Camın parçalanmasının ardından sürücü ile iki kişi arasında kavga çıktı.

Taşla camı kırdılar, sürücüyü darbettiler! Anne ve çocuğun korku dolu anları kamerada
Başlık ResmiTaşla camı kırdılar, sürücüyü darbettiler! Anne ve çocuğun korku dolu anları kamerada

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kavgada öndeki otomobilin sürücüsü ve küçük oğlu ile diğer araçta bulunan iki kişinin çeşitli yerlerinden yaralandığı belirlendi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.

Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
3. Sayfa
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
ÇERÇEVE YASA KANUNLAŞTI!
ÇERÇEVE YASA KANUNLAŞTI!
Resmi Gazete kararı sonrası Erdoğan'dan ilk mesaj
SÜREÇLER BASİTLEŞTİRİLECEK!
SÜREÇLER BASİTLEŞTİRİLECEK!
Mikro ihracat kargolarında yeni dönem
KIEV'DEN AÇIKLAMA GELDİ
KIEV'DEN AÇIKLAMA GELDİ
Ukraynalı komutandan acılı aileye küstah mesaj!
DÖRT SUÇ ÖRGÜTÜNE OPERASYON!
DÖRT SUÇ ÖRGÜTÜNE OPERASYON!
Gürlek duyurdu: 818 şüphelinin varlıklarına el konuldu
500 BİN TL’NİN GETİRİSİ YÜKSELDİ!
500 BİN TL’NİN GETİRİSİ YÜKSELDİ!
Enflasyon Raporu'nun ardından son durum
VALBUENA FAVORİSİNİ AÇIKLADI!
VALBUENA FAVORİSİNİ AÇIKLADI!
'Kilit oyuncu' diyerek yıldız isme işaret etti
'TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜĞÜ OLACAK'
'TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜĞÜ OLACAK'
Bakan Göktaş müjdeyi Diyarbakır'da verdi!
"PARÇALI KIRILMA" VURGUSU
Osman Bektaş, Marmara için verileri tek tek sıraladı
"OYUNCULARIMLA SIĞINAĞA İNDİM"
Arda Turan dehşet dakikalarını anlattı
MİLYARLIK ÇELİŞKİ!
MİLYARLIK ÇELİŞKİ!
Tutuklanan Kuriş'i MASAK kayıtları yalanladı
TERMOMETRELER 36'YI GÖRECEK
TERMOMETRELER 36'YI GÖRECEK
Sıcak hava dalgası İstanbul'u saracak
KURYELER KAPIYA DİZİLDİ!
KURYELER KAPIYA DİZİLDİ!
Korsan sipariş çileden çıkardı: Tam 15 farklı yerden
EKİBİNDE SERVET YARIŞI VAR
EKİBİNDE SERVET YARIŞI VAR
57 yetkilinin mal varlığı dudak uçuklattı
"ABİLER KIZACAK MI?"
Fenerbahçeli çocuğu kurtaran komiser o anları anlattı
"DİNİ DUYGULARI İSTİSMAR"
Bakan Gürlek'ten 'Alihan Kuriş' açıklaması
TAYCAN RAFA MI KALKIYOR?
TAYCAN RAFA MI KALKIYOR?
Porsche'nin elektrikli otomobil planı değişiyor
"HİÇBİR GÖRÜŞME YOK"
Trump'ın 'arka kanal' sözlerine İran'dan sert tepki
SAVUNMASI PES DEDİRTTİ!
SAVUNMASI PES DEDİRTTİ!
Fenerbahçe maçına damga vuran olayı anlattı
ARAÇLAR MORA BOYANDI
ARAÇLAR MORA BOYANDI
Yola dökülen boya sürücüleri çileden çıkardı
KORKUNÇ İTİRAF VİDEOSU!
KORKUNÇ İTİRAF VİDEOSU!
Oteldeki cinayetten dakikalar sonra çekmiş
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Çerçeve yasa Resmi Gazete'de yayımlandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan, imzayı attı
Çerçeve yasa Resmi Gazete'de yayımlandı!
Kaydet
Discord'a canlı yayın engeli! 13 yaşındaki kızın ölümü sonrası kritik karar
Discord'a canlı yayın engeli! 13 yaşındaki kızın ölümü sonrası kritik karar
Kaydet
Emniyette beklenen karar çıktı! Terfi ve atamalar tamamlandı
Emniyette beklenen karar çıktı! Terfi ve atamalar tamamlandı
Kaydet
SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.