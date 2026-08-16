Eskişehir'de dehşet! Taşla otomobilin camını kırıp sürücüye saldırdılar
Eskişehir'de iki sürücü arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Araçtan inen iki kişi, önlerindeki otomobilin camını taşla kırıp sürücüyü darbetti. Kavgada 4 kişi yaralanırken, yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Eskişehir’in Odunpazarı ilçesinde iki sürücü arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.
Olay, Dede Mahallesi Malhatun Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, bir otomobil sürücüsü ile arkasından gelen başka bir aracın sürücüsü arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
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TAŞLARLA SALDIRDILAR
Tartışmanın büyümesi üzerine diğer otomobilde bulunan iki kişi araçtan indi. Şahıslar, ellerine aldıkları taşla öndeki otomobilin arka camını kırdı. Camın parçalanmasının ardından sürücü ile iki kişi arasında kavga çıktı.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kavgada öndeki otomobilin sürücüsü ve küçük oğlu ile diğer araçta bulunan iki kişinin çeşitli yerlerinden yaralandığı belirlendi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.