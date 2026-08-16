İtalya sınırlarını kapatmıştı: İspanya hattında ikinci dalga göç paniği!

İspanya'nın Kuzey Afrika'daki özerk toprağı Sebte'ye yönelik yeni toplu geçiş duyumları sonrası sınıra kilit vuruldu. Sosyal medyadaki çağrıların ardından teyakkuza geçen Fas polisinin Fnidek kasabasında düzenlediği müdahalelerde 111 kişi gözaltına alındı. Güvenlik çemberinin genişletildiği bölgede tepelere çekilen grupları dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullanıldı.

Ağustos başında 72 bin kişinin akın etmesiyle Avrupa genelinde diplomatik bir krize dönüşen İspanya-Fas sınırında tansiyon yeniden yükseldi.

İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı olan ve özerk il statüsündeki Sebte'ye Fas sınırından göçmen akını yaşanmıştı. Göçmen krizinde bu hafta da toplu geçiş girişimlerinin gerçekleştirileceğine dair duyumların ardından Faslı yetkililer harekete geçti.

111 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Bölgede güvenlik önlemleri arttırılırken Fas polisi, Sebte'ye geçmek üzere Fnidek kasabasına ulaşmaya çalışan 111 kişiyi gözaltına aldı. Polis, tepelerde toplanan göçmen gruplarını dağıtmak üzere göz yaşartıcı gaz kullandı.

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GÖÇMEN AKINI AVRUPA ÜLKELERİNİ KARIŞTIRDI

İspanya hükümeti, hafta sonu toplu geçiş girişimleri gerçekleştirilmesi çağrısında bulunulan kaynağı bilinmeyen sosyal medya paylaşımları ve mesajların incelendiğini açıklamıştı. Madrid yönetimi, bölgede devriye görevi için bin 500'den fazla güvenlik görevlisi görevlendirmişti.

Ağustos ayının başında 72 bin Faslı, İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı olan Sebte'ye geçmiş, 70 binin ise geri döndüğü açıklanmıştı.

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İTALYA'DAN SCHENGEN HAMLESİ

İtalya ise yaşananların ardından İspanya ile Schengen anlaşmasını askıya aldığını açıklamış, İspanya'dan gelenlere sınır kontrolleri uygulamaya başlamıştı.

Finlandiya ve Danimarka İtalya'yı desteklemiş Çekya da İspanya'nın üyeliğinin geçici olarak askıya alınmasını istemişti. İtalya'ya sınır kontrolleri kaldırması çağrısında bulunan İspanya, Roma yönetiminin yeni bir göçmen akınının yaşanması ihtimalini gerekçe göstererek kontrolleri kaldırmadı.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: ANADOLU AJANSI

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