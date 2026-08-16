Faciaya davetiye çıkardılar! 3 gencin motosikletle yolculuğu pes dedirtti
Eskişehir Tepebaşı'nda kasksız halde motosiklete binen 3 gencin tehlikeli yolculuğu pes dedirtti. Rahat tavırları ile tepki toplayan gençlerden birisinin aracın yakıt deposunun üzerine ters oturarak yolculuk yapması dikkat çekti.
Eskişehir'de motosiklet üzerinde kasksız şekilde yolculuk yapan 3 gencin tehlikeli anları cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi. Gençlerden birinin motosikletin yakıt deposuna ters oturması ise 'pes' dedirtti.
Olay, Tepebaşı ilçesine bağlı Hoşnutiye Mahallesi İsmet İnönü-1 Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde seyir halinde olan motosikletteki 3 kişinin tehlikeli yolculuğu dikkat çekti.
YAKIT DEPOSU ÜZERİNDE RAHAT TAVIRLAR
Motosiklette bulunan şahıslardan birinin yakıt deposu üzerine ters şekilde oturduğu, bir diğerinin ise sürücünün arkasında yer aldığı görüldü.
Kask takmayarak hem kendi canlarını hem de trafiği tehlikeye düşüren gençlerin rahat tavırları dikkat çekerken, yürekleri ağza getiren o anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.