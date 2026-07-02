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Eskişehir-Ankara çevreyolunun Gündoğdu Mahallesi mevkiinde seyir halinde olan bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı ve orta refüjde ters dönerek durabildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine hızla polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken; trafik akışının bir süre kontrollü olarak sağlandığı kazanın kesin nedenini belirlemek amacıyla inceleme başlatıldı.

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