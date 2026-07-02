CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün genel merkezde basın toplantısı düzenlerken, yapılan konuşmadan çok salonda gerçekleştirilen değişiklikler dikkat çekti. Kılıçdaroğlu'nun "Türkiye'nin birinci partisi" yazısını arka plandan kaldırttığı ve CHP logosunu da eskisiyle değiştirdiği görüldü.

CHP içinde mutlak butlan kararının ardından yaşanan karmaşa devam ediyor. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu MYK'yı toplayarak partili il başkanlarını görevden alırken, Özgür Özel cephesi ise temaslarını kendine yakın çevreyle sürdürüyor.

SORULARI KABUL ETMEDİ

Kılıçdaroğlu bugün de genel merkezde bir basın toplantısı düzenleyerek gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. 7-8 Temmuz'da Ankara'da gerçekleştirilecek NATO Zirvesi'ne ve Türkiye'nin NATO'daki yerine değinen Kılıçdaroğlu, toplantıyı soru almadan bitirdi.

ARKA PLANDAKİ SLOGAN KALDIRILDI

Ancak Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından daha çok dikkat çeken bir detay oldu. 31 Mart seçimlerinden sonra genel merkezde basın açıklamalarının yapıldığı salondaki arka plana "Türkiye'nin birinci partisi" yazısı yazılmıştı. Geçen haftaya kadar aynı arka planın kullanıldığı salonda, bugün büyük bir değişiklik olduğu görüldü.

Kılıçdaroğlu'nun bugünkü toplantısından bir kare.

Kılıçdaroğlu'nun açıklama yaptığı anlarda arkadaki "Türkiye'nin birinci partisi" ibaresinin kaldırıldığı görüldü.

ESKİ LOGOYA GERİ DÖNDÜLER

Öte yandan Cumhuriyet Halk Partisi logosunun da Özgür Özel döneminde kullanılanın aksine Kılıçdaroğlu'nun geçmişte onay verdiği logoyla değiştirilmesi dikkat çekti.

Toplantı salonunda geçen haftalarda çekilen bir kare.

Kılıçdaroğlu'nun mutlak butlan kararının ardından genel merkezdeki ilk basın toplantısı için yapılan bu değişiklikler sosyal medyada da gündem oldu. Kılıçdaroğlu yönetiminin onayladığı logonun, partinin resmi hesaplarından yapılan paylaşımlarda da kullanılmaya başlandığı görüldü.

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