Adıyaman'dan Mersin'e giden yolcu otobüsünde unutulan yaklaşık 4,5 milyon TL değerindeki altın ve çeklerin bulunduğu çanta, otobüs muavini Kadir Ödemiş'in dikkati sayesinde sahibine ulaştırıldı. Temizlik sırasında bulduğu çantayı yetkililere teslim eden Ödemiş'in örnek davranışı takdir topladı.

Adıyaman'dan Mersin'e yolcu taşıyan özel bir firmaya ait yolcu otobüsüne binen Deniz Korkmaz, düğün için yanına aldığı 4 buçuk milyon TL değerindeki altın ve çekin bulunduğu çantayı düşürdü.

KOLTUK ALTINDAKİ SERVETİ MUAVİN BULDU

Mersin'de inen Korkmaz otogardan ayrılırken aynı otobüs ise Mersin'den aldığı yolcularla yeniden Adıyaman'a döndü. Yolcu seferinin tamamlanmasının ardından otobüs muavini Kadir Ödemiş araç içerisinde temizlik yaparken koltuk altında çanta buldu. Ödemiş'le beraber yaptıkları kontrolde çantada 36 adet tam altın ve çek yaprağını gören firma görevlileri durumu polis ekiplerine bildirdi. Diğer yandan bilet alan yolcuları araştıran firma yetkilileri çantanın Deniz Korkmaz'a ait olduğunu tespit etti. Kendisinin Mersin'de olduğunu söyleyen Korkmaz çantanın iş ortağı olduğu öğrenilen Özgür Tunç'a teslim edilmesini istedi. Yapılan incelemeler ve tutulan tutanaklar sonrasında çanta polisler tarafından Özgür Tunç'a teslim edildi.

36 tam altını otobüste unuttu! Muavin büyük emaneti teslim etti

TEREDDÜT ETMEDEN YETKİLİLERE BİLDİRDİ

Altınları sahibine ulaştırabildiği için oldukça mutlu olduğunu dile getiren muavin Kadir Ödemiş, "Yolcular indikten sonra arabayı temizledik. Daha sonra bir çanta gördüm ve altın ile çek vardı. Bunu gereken yerlere ve müdürümüz Ali Fırat'a söyledim. Oda gereken kişiyi buldu ve yolcuya ulaştık. Altınları ve çeki teslim ettik" dedi.

36 tam altını otobüste unuttu! Muavin büyük emaneti teslim etti

FİRMA YETKİLİLERİ SAHİBİNE ULAŞTI

İş ortağına ait çantayı alan ve daha sonra firma yetkililerine teşekkür eden Özgür Tunç, "Arkadaşımız bir düğün için Adıyaman'dan Mersin'e giderken otobüsle, bir miktar altın ile çek yaprağının olduğu cüzdanını otobüste düşürmüş. Sağ olsun muavin arkadaşımız bunu fark edince firma yetkililerine bilgi verdi. Firma yetkilileri de bir şekilde sahibine ulaştı. Sağ olsun ulaşınca bizlerde geldik, teslim ettiler altınları" diye konuştu.

36 tam altını otobüste unuttu! Muavin büyük emaneti teslim etti

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