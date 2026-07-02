Haftanın merakla beklenen 3 Temmuz BİM aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Stanley Termos, Corby Drone, televizyon, oyuncak, ev tekstili ve mutfak ürünlerinin yer aldığı BİM aktüel ürünler kataloğu alışveriş planı yapanların gündeminde. İşte BİM'de bu hafta satışa sunulacak indirimli ürünlerin tam listesi...

3 Temmuz 2026 tarihli BİM aktüel ürünler kataloğunda teknoloji ürünlerinden beyaz eşyaya, ev yaşamı ürünlerinden yaz sezonuna özel seçeneklere kadar birçok ürün yer alıyor. Bu haftaki katalogda Dijitsu 55 inç 4K Ultra HD QLED Google TV, TCL 32 inç Full HD QLED TV, Strong 45 inç Whaleos 10 Full HD TV, Havit Android projeksiyon cihazı ve Xiaomi Smart Kamera gibi ürünler satışa sunulacak. Peki, bu hafta BİM'e hangi ürünler geliyor? İşte 3 Temmuz BİM aktüel ürünler kataloğunda yer alan indirimli ürünlerin tam listesi...

BİM aktüel ürünler kataloğu güncellendi! 3 Temmuz BİMe neler geliyor?

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 3 TEMMUZ 2026

55 inç 4K Ultra HD QLED Google TV - 21.500 TL

32 inç Full HD QLED Android TV - 9.900 TL

43 inç Full HD TV - 11.750 TL

Android projeksiyon cihazı - 3.990 TL

Smart kamera - 1.390 TL

Cep telefonu (6 GB/128 GB) - 6.900 TL

Cep telefonu (8 GB/256 GB) - 10.900 TL

Retro telefon - 390 TL

TWS kablosuz kulaklık - 690 TL

LED lambalı vantilatör - 890 TL

Kablosuz kulak üstü kulaklık - 690 TL

Kablosuz HDMI ses ve görüntü aktarıcı - 449 TL

Kafa lambası - 450 TL

BİM aktüel ürünler kataloğu güncellendi! 3 Temmuz BİMe neler geliyor?

Beyaz cam ankastre set - 10.950 TL

Siyah cam ankastre set - 10.550 TL

Katlanır elektrikli bisiklet - 27.500 TL

Portatif klima - 9.900 TL

Buharlı ütü - 3.990 TL

Su ısıtıcı kettle - 590 TL

İnox set üstü ocak - 3.500 TL

Mini fırın - 2.500 TL

Elektrikli tek gözlü ocak - 890 TL

Çantalı bakım seti - 1.490 TL

10'u 1 arada erkek bakım seti - 990 TL

Saç kurutma makinesi - 1.690 TL

BİM aktüel ürünler kataloğu güncellendi! 3 Temmuz BİMe neler geliyor?

Drone - 2.990 TL

Örümceğe dönüşen robot - 299 TL

Oyuncak iş araçları - 89 TL

Kurmalı banyo oyuncağı - 119 TL

Tenis oyun seti - 429 TL

Oyuncak piknik sepeti - 179 TL

Işıklı köpük tabancası - 229 TL

Pelüş civciv - 479 TL

Oyun setleri - 399 TL

İlk çek çek aracım - 429 TL

Saksı altlığı - 349 TL

Hikaye kitapları - 69 TL

Bebek - 429 TL

Lisanslı tekli köpük balon - 17,50 TL

Lisanslı top - 119 TL

Tren seti - 899 TL

Hulahop - 49 TL

Tekli oyun hamuru - 35 TL

Boyama ve aktivite kitapları - 39 TL

Oyuncak su tabancası - 249 TL

Catchball seti - 119 TL

Katlanır plaj oyun seti - 359 TL

Işıklı su atıcısı - 449 TL

BİM aktüel ürünler kataloğu güncellendi! 3 Temmuz BİMe neler geliyor?

BİM'E BU CUMA NELER GELİYOR?

Stanley Quencher Termos 0,89 L - 1.790 TL

Stanley Quencher Termos 1,18 L - 1.990 TL

Ebby Kamp Termosu 2 L - 1.990 TL

Ebby Kamp Termosu 1,5 L - 1.790 TL

PVC Masa Örtüsü (140x180 cm) - 159 TL

Plaj Hasırı (70x180 cm) - 169 TL

Yetişkin Güneş Gözlüğü - 99 TL

Çocuk Güneş Gözlüğü - 99 TL

Hasır Şapka Erkek - 169 TL

Hasır Şapka Kadın - 179 TL

Kappa Plaj Çantası - 329 TL

Articolo Anahtarlık - 99 TL

Aksesuarlı Şapka Çocuk - 149 TL

Merserize Şapka Kız Çocuk - 99 TL

Rakle Renkli Su Bardağı 2'li - 169 TL

Lav Odin Renkli Çerezlik 3'lü - 149 TL

Colorina Kayık Gondol Servis Tabağı - 199 TL

Colorina Desenli Ayaklı Servis Tabağı - 399 TL

Colorina Desenli Pasta Tabağı 4'lü - 449 TL

Colorina Deniz Kabuğu Şekilli Kase / Çerezlik - 69 TL

Colorina Balık Şekilli Derin Kase - 199 TL

Keramika Desenli Kupa - 79 TL

BİM aktüel ürünler kataloğu güncellendi! 3 Temmuz BİMe neler geliyor?

Tek fiyat plastik ürün çeşitleri - 33 TL

Cam meşrubat bardağı 3'lü - 179 TL

Kahve yanı su bardağı 3'lü - 189 TL

Kapaklı baharatlık - 199 TL

Kapaklı stantlı baharatlık seti - 209 TL

Kare cam tatlı kasesi - 55 TL

Renkli cam su şişesi - 199 TL

Cam gravürlü borosilikat kupa - 89 TL

Çok amaçlı meyvelik - 59 TL

Saklama kabı seti - 199 TL

Gold uzun tatlı kaşığı 6'lı - 279 TL

Bambu sunumluk çeşitleri - 159 TL

Dondurma kaşığı - 109 TL

Kapaklı organizer kutu seti - 239 TL

Cam sıvı sabunluk seti - 219 TL

Desenli yuvarlak tepsi - 109 TL

Çelik kesme panosu - 599 TL

Mutfak bıçağı - 109 TL

Şeffaf kapaklı saklama kabı seti - 199 TL

Dondurma kalıbı - 39 TL

Poşet yapıştırıcısı - 75 TL

Çemberli badya - 69 TL

Soğan/patates saklama kabı - 209 TL

Ahşap görünümlü askı - 65 TL

BİM aktüel ürünler kataloğu güncellendi! 3 Temmuz BİMe neler geliyor?

Çift kişilik kapitoneli yatak örtüsü - 469 TL

Tek kişilik kapitoneli yatak örtüsü - 389 TL

Kadın şortlu takım - 499 TL

Erkek şortlu takım - 499 TL

Çift kişilik lastikli çarşaf - 249 TL

Tek kişilik lastikli çarşaf - 199 TL

Tek kişilik baskılı pike - 299 TL

Çift kişilik baskılı pike - 349 TL

Çift kişilik sıvı geçirmez lastikli alez - 319 TL

Tek kişilik sıvı geçirmez lastikli alez - 229 TL

Sıvı geçirmez yastık alezi - 85 TL

Silikon yastık - 149 TL

Yastık kılıfı - 79 TL

Elbise - 429 TL

Erkek gabardin şort - 379 TL

Saç kurutma bonesi - 99 TL

Banyo paspas seti - 399 TL

Banyo paspası - 99 TL

Sütyen - 549 TL

Patik çorap çeşitleri - 65 TL

Kırinkıl telefon çantası - 249 TL

Bağ bahçe bıçağı (23,5 cm) - 119 TL

Bağ bahçe bıçağı (27 cm) - 139 TL

Plastik örgü tabure - 135 TL

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