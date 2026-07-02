Çalıntı motordan ‘kurşunlama’ planı çıktı! 2 şüpheli yakalandı
Ümraniye'de motosiklet çalan 2 şüphelinin bir kurşunlanma planı hazırlığında olduğu tespit edildi. 2 şüpheli adreslerinde yakalanırken, çalıntı motora sahte plaka taktıkları belirlendi. 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
- İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ümraniye'de bir otoparktan çalınan motosikletle ilgili operasyon düzenledi.
- Operasyonda 2 şüpheli yakalandı.
- Çalıntı motosiklete sahte plaka takıldığı tespit edildi.
- Aramalarda ruhsatsız tabanca ve fişek ele geçirildi.
- Şüphelilerin bir kurşunlama eylemi hazırlığı içinde oldukları ve motosikleti bu eylemde kullanmayı planladıkları anlaşıldı.
- Şüpheliler hakkında "Hırsızlık", "Resmi Belgede Sahtecilik" ve "6136 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçlarından işlem yapıldı ve adli kontrol uygulandı.
İstanbul’un Ümraniye ilçesinde bir otoparktan motosiklet çalındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri hırsızlık olayına ilişkin bir araştırma yaptı. Ekipler 2 şüphelin adreslerine operasyon düzenledi.
SAHTE PLAKA TAKMIŞLAR
Adreslerde ve çalıntı motosiklet üzerinde yapılan incelemelerde motosiklete sahte plaka takıldığı belirlendi. Aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca ile 14 adet fişek ele geçirildi.
KURŞUNLANMA PLANI İFŞA OLDU
Polis ekipleri şüphelilerin bir kurşunlama eylemi hazırlığı içerisinde olduklarını, motosikleti bu eylemde kaçış kolaylığı sağlamak için çaldıklarını belirledi.
B.Y. (28) ve M.B. (36) isimli şüpheliler, "Hırsızlık", "Resmi Belgede Sahtecilik" ve "6136 Sayılı Kanuna Muhalefet (SKM)" suçlarından mahkemeye çıkarıldı. 2 şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.