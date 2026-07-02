Ümraniye'de motosiklet çalan 2 şüphelinin bir kurşunlanma planı hazırlığında olduğu tespit edildi. 2 şüpheli adreslerinde yakalanırken, çalıntı motora sahte plaka taktıkları belirlendi. 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul’un Ümraniye ilçesinde bir otoparktan motosiklet çalındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri hırsızlık olayına ilişkin bir araştırma yaptı. Ekipler 2 şüphelin adreslerine operasyon düzenledi.

SAHTE PLAKA TAKMIŞLAR

Adreslerde ve çalıntı motosiklet üzerinde yapılan incelemelerde motosiklete sahte plaka takıldığı belirlendi. Aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca ile 14 adet fişek ele geçirildi.

Çalıntı motordan ‘kurşunlama’ planı çıktı! 2 şüpheli yakalandı

KURŞUNLANMA PLANI İFŞA OLDU

Polis ekipleri şüphelilerin bir kurşunlama eylemi hazırlığı içerisinde olduklarını, motosikleti bu eylemde kaçış kolaylığı sağlamak için çaldıklarını belirledi.

B.Y. (28) ve M.B. (36) isimli şüpheliler, "Hırsızlık", "Resmi Belgede Sahtecilik" ve "6136 Sayılı Kanuna Muhalefet (SKM)" suçlarından mahkemeye çıkarıldı. 2 şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

Haberle İlgili Daha Fazlası