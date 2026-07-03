Resmi Gazete'de yayımlanan yeni yönetmelikle araç içi ekipmanlara sıkı düzenleme getirildi. Sürücünün görüşünü kapatan aksesuarlar yasaklanırken, seyir halinde video izlenmesi ve standart dışı yüksek güçlü ses sistemleri de yaptırım kapsamına alındı.

İçişleri, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği ile Ulaştırma ve Altyapı bakanlıklarının ortak hazırladığı Karayolları Trafik Yönetmeliği değişikliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

Düzenlemeyle sürücünün görüşünü engelleyen aksesuarların kullanımı yasaklanırken, direksiyon başında video izlenmesi ve belirlenen sınırların üzerindeki ses sistemlerine de yeni kurallar getirildi.

Araçtaki aksesuarlarla ilgili şu kurallar geldi:

5 SANTİMETRE SINIRI

“Sürücü görüş alanı içerisinde kalan aksesuar ve eşyaların; sürücünün karayolunu, yaya/araç hareketlerini, trafik işaret levhalarını/cihazlarını ve yer işaretlemelerini görmesini engelleyecek şekilde bulundurulması yasaktır.

Araç içi multimedya yönetmeliği yayınlandı! Telefon tutucu, ses sistemi ve ekran kullanımına yeni kurallar

Aracın üretimindeki donanımlar saklı kalmak üzere sürücünün görüş alanında, direksiyon simidinin veya gösterge panelinin en üst seviyesinden itibaren beş santimetreyi aşmayacak yükseltiler ile ön cama monte edilen araç kamerası ve telefon tutucu istisna kapsamında değerlendirilir ve görüşü engelleyici unsur olarak kabul edilmez”

ARAÇLARDAKİ SES CİHAZLARI

Karayollar Trafik Yönetmeliği'nde yapılan değişilikler, araç içi ses ve görüntü sistemlerine yeni düzen getirildi.

“Araçtaki ses cihazlarını, sesi araçtan dışarıya taşacak ve kamunun rahat ve huzurunu bozacak şekilde kullanmak yasaktır.” denilen yönetmelikte, aykırı davrananlara ceza uygulanacağı tekrar edildi.

Yönetmelikle, araç içlerinde ses ve görüntü sistemlerinin yeni tanımları yapıldı.

Yönetmelik şöyle:

Araç içi multimedya yönetmeliği yayınlandı! Telefon tutucu, ses sistemi ve ekran kullanımına yeni kurallar

ARABA KULLANIRKEN VİDEO İZLEMEK YASAK

“Sürücülerin seyir halinde iken izleme ve kullanma sahası içinde kalan görüntü cihazlarında video veya televizyon yayını izlemeleri yasaktır. Bu bent hükümlerine uymayanlara Kanunun 72 nci maddesinin ikinci fıkrası kapsamında işlem yapılır. Sürüş, park veya navigasyon yardımı amacıyla kullanılan cihazlar, araç içi ve dışını gösteren kamera ve kayıt cihazı ile aracın kontrolü ve sistem ayarlarına ilişkin cihazların sayılan bu amaçlarla kullanımı birinci cümle kapsamında değerlendirilmez”

Araç içi multimedya yönetmeliği yayınlandı! Telefon tutucu, ses sistemi ve ekran kullanımına yeni kurallar

SES SİSTEMLERİNE DE SINIRLAMA GELDİ

"Araç üreticisi tarafından belirlenen alanlar saklı kalmak üzere araçlarda ilave hoparlör, amplifikatör, subwoofer ve benzeri ses sistemlerinin bulundurulması veya kullanılması yasaktır.

Araçların bagaj kısmında ilave bir adet maksimum 45 Hz subwoofer ile bir adet maksimum 300 watt amplifikatör bulundurulabilir.

İlave sistemlerin belirlenen standartlara aykırı veya bagajda birden fazla bulunması veya sesin araçtan dışarı taşarak kamunun rahat ve huzurunu bozacak şekilde kullanıldığının tespiti halinde Kanunun 72 nci maddesinin ikinci fıkrası kapsamında işlem yapılır”

Haberle İlgili Daha Fazlası