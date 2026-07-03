TBMM'de kabul edilen yeni yasayla en az 7 yıl görev yapan ve 41 yaşını doldurmamış sözleşmeli erbaş ve erler, kamu kurumlarında memur olabilecek. Kurumlar bu personel için alımlarda yüzde 10 kontenjan ayıracak.

Türk Silahlı Kuvvetleri'ni (TSK) ilgilendiren önemli düzenleme TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı.

Yasalaşan Uzman Erbaş Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile en az 7 yıl hizmet yapan ve başvuru tarihi itibarıyla 41 yaşını doldurmamış erbaş ve erler kamuda istihdam edilecek.

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HANGİ KADROLARA ATANABİLECEKLER?

Söz konusu şartları taşıyan erbaş ve erler kamu kurum ve kuruluşlarının infaz ve koruma memuru, çarşı ve mahalle bekçisi, orman muhafaza memuru, idari gözetim personeli, koruma ve güvenlik personeli, zabıta memuru, itfaiye eri olabilecek.

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YÜZDE 10 KONTENJAN ŞARTI

Bu çerçevede kamu kurum ve kuruluşları, personel alımlarında sözleşmeli erbaş ve erler için yüzde 10'luk kontenjan ayırmak zorunda olacak.

Yasayla, askerlikten muaf olan şehit yakınları da uzman erbaşlık için başvuru yapabilecekler.

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