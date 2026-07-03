Türkiye Gazetesi
Samet Akaydin, Fenerbahçe'yi sildi
Trabzonspor'a imza atan milli savunma oyuncusu Samet Akaydin, sosyal medya hesabından eski takımı Fenerbahçe ile olan tüm paylaşımlarını kaldırdı.
Özetle DinleSamet Akaydin, Fenerbahçe'yi sildi
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Spor 2 dk önce
Trabzonspor, Rizespor'dan ayrılan millî futbolcu Samet Akaydin ile 2+1 yıllık anlaşma yaptı.
- Trabzonspor, Samet Akaydin'i renklerine bağladığını duyurdu.
- Samet Akaydin, serbest statüde yer alan 32 yaşında bir oyuncu.
- Anlaşma, opsiyon hakkı Trabzonspor'a ait olmak üzere 2+1 yıl sürecek.
- Samet Akaydin, Trabzonspor'a imza attıktan sonra eski takımı Fenerbahçe ile olan tüm fotoğraflarını sosyal medya hesabından sildi.
- Bu durum, Trabzonspor taraftarlarından övgü, Fenerbahçe taraftarlarından ise tepki aldı.
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Transfer döneminin hızlı takımlarından olan Trabzonspor, Rizespor’dan ayrılan millî futbolcu Samet Akaydin’i renklerine bağladığını duyurmuştu. Serbest statüde yer alan 32 yaşındaki oyuncu ile opsiyon hakkı Trabzonspor’a ait olmak üzere 2+1 yıllık anlaşma yapıldı.
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SOSYAL MEDYA HESABINDAN SİLDİ
Karadeniz devine imza atan Samet Akaydin, sosyal medya hesabından eski takımı Fenerbahçe ile olan bütün fotoğraflarını da kaldırdı. Bu durum dikkat çekerken Trabzonsporlu taraftarlardan övgü, Fenerbahçeli taraftarlardan ise tepki geldi.
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