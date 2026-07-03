Trabzonspor'a imza atan milli savunma oyuncusu Samet Akaydin, sosyal medya hesabından eski takımı Fenerbahçe ile olan tüm paylaşımlarını kaldırdı.

Transfer döneminin hızlı takımlarından olan Trabzonspor, Rizespor’dan ayrılan millî futbolcu Samet Akaydin’i renklerine bağladığını duyurmuştu. Serbest statüde yer alan 32 yaşındaki oyuncu ile opsiyon hakkı Trabzonspor’a ait olmak üzere 2+1 yıllık anlaşma yapıldı.

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SOSYAL MEDYA HESABINDAN SİLDİ

Karadeniz devine imza atan Samet Akaydin, sosyal medya hesabından eski takımı Fenerbahçe ile olan bütün fotoğraflarını da kaldırdı. Bu durum dikkat çekerken Trabzonsporlu taraftarlardan övgü, Fenerbahçeli taraftarlardan ise tepki geldi.

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