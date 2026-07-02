Son olarak Süper Lig ekibi Kocaelispor'da forma giyen 34 yaşındaki forvet Serdar Dursun; transfer teklifleri, sarı lacivertlilerin İsmail Kartal tercihi ve Fenerbahçe kariyerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Deneyimli golcü Serdar Dursun, HT Spor'a verdiği röportajda hem geleceği hem de Fenerbahçe gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

TRANSFER TEKLİFLERİ HAKKINDA

Tecrübeli golcü, yeni sezon öncesinde birçok kulüpten teklif aldığını belirterek, "Yeni sezon öncesinde yurt dışından, Süper Lig'den ve 1. Lig'den teklifler var. Geleceğimle ilgili kararımı ise önümüzdeki birkaç hafta içinde vereceğim." ifadelerini kullandı.

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FENERBAHÇE SÖZLERİ

Eski takımı Fenerbahçe'ye karşı forma giydiği maçlarda daha iyi oynamaya çalıştığını kaydeden Serdar Dursun, "Duygu olarak Kadıköy'de veya Fenerbahçe'ye karşı oynamak farklı ama elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Hatta Fenerbahçe'ye karşı ekstra iyi oynamaya çalışıyorum ki insanlar 'Serdar bilerek oynamadı' diye düşünmesin." dedi.

Serdar Dursun

"İSMAİL KARTAL DOĞRU KARAR"

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal hakkında da konuşan 34 yaşındaki golcü, "İsmail Kartal'ın Fenerbahçe'ye tekrar dönmesi doğru bir karar. Kendisi belki şampiyon yapamadı ama çok iyi bir yerde bırakmıştı. Mourinho ve Tedesco da fena gitmedi ama İsmail Hoca'daki oyun bence daha pozitif bir oyundu. Büyük takımın maça hükmetmesi lazım. Ayrıca camianın kalbini biliyor. Bu lazım. Onun için hayırlısını diliyorum. Umarım Fenerbahçe'yi şampiyon yapar." sözleriyle sarı lacivertli kulübün doğru bir tercih yaptığını ifade etti.

ŞAMPİYONLUK DEĞERLENDİRMESİ

Geride kalan sezondaki şampiyonluk yarışına da değinen Dursun, "Geçen sezon şampiyonluk son haftalarda yer değiştirebilirdi. Fenerbahçe çok hatalar yaptı. Galatasaray, son üç senede ilk kez bu kadar puan kaybetti. Çok fazla baskı ve oyuncularda bir doymuşluk ve yorgunluk vardı." ifadelerini kullandı.

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