2026-DGS (Dikey Geçiş Sınavı) sonuçlarının 13 Ağustos'ta açıklanmasının ardından gözler tercih sürecine çevrildi. Aldıkları puanlar ve sıralamaları doğrultusunda tercihlerini tamamlayacak olan adaylar, ÖSYM tarafından yapılan açıklamaları yakından takip ediyor. Peki, DGS tercih takvimi belli oldu mu? DGS tercihleri ne zaman başlayacak?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2026-DGS sınav sonuçlarını 13 Ağustos 2026 Perşembe günü adayların erişimine açtı. Sonuç heyecanını geride bırakan adaylar tercih telaşı yaşıyor. Adaylar, tercihlerini bireysel olarak ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle elektronik ortamda yapabilecek. Peki, bu yılın takvimi belli oldu mu? 2026 DGS tercihleri ne zaman başlayacak?

Gözler 2026 DGS tercih takviminde! DGS tercihleri ne zaman başlayacak?

2026 DGS TERCİHLERİ BAŞLADI MI?

DGS tercih takvimi henüz netlik kazanmadı. ÖSYM tarafından yayımlanacak kılavuzla birlikte hem tercih tarihlerinin hem de sürecin detaylarının ilan edilmesi bekleniyor. Geçtiğimiz yıl DGS tercihleri 28 Ağustos-04 Eylül 2025 tarihleri arasında yapılmıştı. Bu nedenle 2026 DGS tercih sürecinin de benzer şekilde ağustos ayının son haftası itibariyle başlaması bekleniyor. Yerleştirme işleminde, 2026-DGS Başvuru Kılavuzu’nda yer alan ilke ve kurallar uygulanacak.



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