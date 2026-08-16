Ankara'da uyuşturucu operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

Ankara'da fuhuş ve uyuşturucu ticareti suçlarına yönelik 5 eğlence mekanı ile 17 şüpheliye eş zamanlı operasyon düzenlendi. Polisin gerçekleştirdiği baskınlarda 11 şüpheli ve 7 işletme sorumlusu gözaltına alınırken, firari durumdaki 6 şüpheli ile 2 mekan sorumlusunun yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce "fuhuş", "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama", "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak", "kabul etmek veya bulundurmak" ve "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma" suçlarına ilişkin çalışma gerçekleştirildi.

Çalışma kapsamında tespit edilen 17 şüpheliyle umuma açık eğlence mekanı olarak faaliyet gösteren 5 işletmeye yönelik eş zamanlı operasyon yapıldı.

Operasyonda, 11 şüpheli ve umuma açık eğlence mekanı olarak faaliyet gösteren işletmelerin 7 işletme sorumlusu yakalanarak gözaltına alındı.

Ayrıca 6 şüpheli ve 2 işletme sorumlusunun yakalanmasına yönelik soruşturma işlemleri devam ediyor.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : ABDULLAH AYDEMİR Kaynak: ANADOLU AJANSI

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