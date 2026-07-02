Sarı-lacivertli ekip, yeni sezon çalışmalarına 24 Haziran'da Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Topuk Yaylası Tesisleri'nde başlamıştı. Fenerbahçe, hazırlıklarının ilk etabını bugün yaptığı son antrenmanla tamamladı.

Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde Topuk Yaylası Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman salonda yapılan core hareketleriyle başladı. Ardından ısınma, çabukluk ve koordinasyon çalışmaları yapan ekip, idmanı 3 grup halinde yapılan 5’e 2 top kapma pas çalışmaları ve dayanıklılık koşuları ile noktaladı.

Fenerbahçe Futbol A Takımı'nı taşıyan otobüs

Topuk Yaylası'nda 8 gün konaklayan Fenerbahçe, bu süreçte özellikle taraftara açık antrenmanlarla çalışmalarını sürdürdü. Bu sabah gerçekleştirilen basına kapalı antrenmanın ardından tesislerden ayrılan sarı-lacivertli takım, karayolu ile İstanbul'a hareket etti.

Fenerbahçe kafilesi, iki günlük iznin ardından yurt dışı kampı için 5 Temmuz Pazar günü Avusturya'ya gidecek.

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