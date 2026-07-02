Fenerbahçe, Topuk Yaylası kampını tamamladı
Sarı-lacivertli ekip, yeni sezon çalışmalarına 24 Haziran'da Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Topuk Yaylası Tesisleri'nde başlamıştı. Fenerbahçe, hazırlıklarının ilk etabını bugün yaptığı son antrenmanla tamamladı.
- Antrenman salonda core hareketleriyle başladı, ardından ısınma, çabukluk ve koordinasyon çalışmaları yapıldı.
- İdman, 3 grup halinde yapılan 5'e 2 top kapma pas çalışmaları ve dayanıklılık koşuları ile sona erdi.
- Fenerbahçe, Topuk Yaylası'nda 8 gün konakladı ve bu süreçte taraftara açık antrenmanlar düzenledi.
- Basına kapalı gerçekleştirilen sabah antrenmanının ardından takım tesislerden ayrıldı.
- Takım, iki günlük izin sonrası 5 Temmuz Pazar günü yurt dışı kampı için Avusturya'ya gidecek.
Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde Topuk Yaylası Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman salonda yapılan core hareketleriyle başladı. Ardından ısınma, çabukluk ve koordinasyon çalışmaları yapan ekip, idmanı 3 grup halinde yapılan 5’e 2 top kapma pas çalışmaları ve dayanıklılık koşuları ile noktaladı.
Topuk Yaylası'nda 8 gün konaklayan Fenerbahçe, bu süreçte özellikle taraftara açık antrenmanlarla çalışmalarını sürdürdü. Bu sabah gerçekleştirilen basına kapalı antrenmanın ardından tesislerden ayrılan sarı-lacivertli takım, karayolu ile İstanbul'a hareket etti.
Fenerbahçe kafilesi, iki günlük iznin ardından yurt dışı kampı için 5 Temmuz Pazar günü Avusturya'ya gidecek.