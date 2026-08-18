Marmaris Belediyesi, eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmek ve her çocuğun eşit şartlarda eğitim almasına katkı sunmak amacıyla bu yıl da öğrencilere kırtasiye ve beslenme desteği sağlıyor. Dün itibarıyla başlayan başvurular 4 Eylül tarihine kadar devam edecek.

Sosyal destek çalışmalarını sürdüren Marmaris Belediyesi, 2026-2027 eğitim-öğretim yılı öncesinde de ihtiyaç sahibi öğrenciler için "Okumak Sizden, Destek Bizden" kampanyasını başlattı. Kampanya kapsamında öğrencilere kırtasiye ve beslenme desteğinde bulunulacak.

BAŞVURU İÇİN İSTENEN EVRAKLAR

Destekten yararlanmak isteyen ailelerin başvuruları 17 Ağustos - 4 Eylül 2026 tarihleri arasında Marmaris Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü'ne yapılabilecek. Başvuru sırasında muhtarlıktan alınmış durum belgesi, evde yaşayan herkesin kimlik fotokopisi, çalışan varsa son aya ait maaş bordrosu ve öğrenci öğrenim belgesinin ibraz edilmesi gerekiyor. Hanede engelli birey bulunması halinde engelli raporu veya engelli kartı, kronik rahatsızlığı bulunan birey olması durumunda ise hastalık raporu veya sürekli kullanılan ilaç raporunun da başvuru belgelerine eklenmesi gerekecek. Destek programıyla ilgili detaylı bilgiye 444 55 48 numaralı telefondan, 4566, 4567 ve 4561 dahili hatlarından ulaşılabilecek.

Belediyeden öğrencilere kırtasiye desteği! Başvurular başladı

BAŞKAN ÜNLÜ'DEN MESAJ

Eğitim desteğine bu yıl da devam edeceklerini söyleyen Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, eğitimin ve çocukların her zaman öncelikleri arasında olduğunu belirterek, eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması için sosyal destek çalışmalarını sürdüreceklerini söyledi. Başkan Ünlü, "Marmaris Belediyesi olarak her çocuğun eşit şartlarda eğitim alması ve geleceğe güvenle bakabilmesi en büyük önceliğimiz. Bu anlayışla hareket ediyor, her öğrencimizin eşit şartlarda eğitim alabilmesi için üzerimize düşeni yapıyoruz" dedi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : MESUT ŞAHİN Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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