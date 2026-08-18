Bursa Osmangazi'de su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? BUSKİ duyurdu

BUSKİ (Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi) Genel Müdürlüğü Bursa Osmangazi'de su kesintisi yaşanacağını duyurdu. Programa göre sabah saatlerinde başlayan su kesintisi akşam saatlerine kadar devam edecek. Kesintiden etkilenen vatandaşlar, programın detayını merak ediyor. Peki, Bursa Osmangazi'de sular ne zaman gelecek?

Bursa’nın Osmangazi ilçesinde BUSKİ tarafından yürütülecek çalışmalar nedeniyle 18 Ağustos 2026 Salı günü bazı mahallelerde su kesintisi yaşanıyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalarkapsamında Osmangazi ilçesindeki Gülbahçe, Selamet ve Koğukçınar mahallelerinin bazı bölümlerine 9 saat boyunca su verilemeyecek. Kesinti saat 09.00 ile 18.00 arasında sürecek.

BURSA SU KESİNTİSİ PROGRAMI

Bursa Osmangazide su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? BUSKİ duyurdu

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