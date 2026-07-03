Antalya'da Hıdırlık Kulesi açıklarında kürek sörfü yapan bir vatandaş, su altı kamerası ile çok sayıda ölü vatoz balığı görüntüledi.

1 Temmuz'da Antalya'da Hıdırlık Kulesi civarında kürek sörfü yapan bir vatandaş, su altı kamerası ile falezlerin kıyı kısmında su dibinde çok sayıda ölü vatoz balığı görüntüledi. Vatandaş, yaklaşık 30 vatoz balığının su altında hareketsiz şekilde olduğu görüntüleri sosyal medyada paylaştı.

'NEDEN ÖLDÜLER?' SORUSUNA CEVAP

Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, olayla ilgili "Görüntülerdeki balıkların ölümü, muhtemelen o bölgeye ağ bırakan bir balıkçının ağına topluca vuran balıklardan kaynaklanıyor. Öldükleri için de balıkçı da muhtemelen denize geri atmış. Başka bir izahı yok, çünkü bölgede başka bir balık ölümü yok" ifadelerini kullandı.

Antalya'da deniz dibinde korkutan görüntü! Hepsi ölmüş halde...

"BU AYLARDA ÜREMEK İÇİN KIYIYA YANAŞIYORLAR"

Haziran ve temmuz aylarının vatoz ve rina gibi kıkırdaklı balıkların üremek için kıyıya yanaştığı dönemler olduğunu ifade eden Prof. Dr. Gökoğlu, "Vatozlarda bilindiği üzere kuyruklarında dikenleri ters testere şeklindedir. Bu yapı nedeniyle ağlara en çok kuyruk bölgesinden yakalanıyorlar. Zaman zaman da vatozlar toplu hareket ettikleri için balıkçı bunları ayıklarken zorlanmış ve ölü olanları oraya bırakmış olabilir" dedi.

DENİZE GİRENLER İÇİN RİSK VAR MI?

Vatandaşların denizi kullanım konusunda endişelenmemeleri gerektiğini vurgulayan Gökoğlu, "Bu balıklar dipte yaşadığı için ölü olsalar dahi denize girenlere bir zararı yoktur. Ekosistem içerisinde diğer balıklar ve deniz canlıları tarafından tüketilecektir. Vatandaşlar gönül rahatlığıyla denize girebilir. Tek ricamız denizlerimizi ve tatlı sularımızı kirletmesinler" diye konuştu.

Antalya'da deniz dibinde korkutan görüntü! Hepsi ölmüş halde...

Vatoz ve köpek balığı gibi türlerin Akdeniz'de nesillerinin hızla azaldığına dikkat çeken Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu şöyle devam etti:

Gökoğlu ayrıca, vatozların bu dönemda kıyıya yanaştığına dikkat çekerek temmuz sonuna kadar falezlere yakın ağ atılmaması önerisinde bulundu.

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