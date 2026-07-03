Antalya'da deniz dibinde korkutan görüntü! Hepsi ölmüş halde...
Antalya'da Hıdırlık Kulesi açıklarında kürek sörfü yapan bir vatandaş, su altı kamerası ile çok sayıda ölü vatoz balığı görüntüledi.
- 1 Temmuz'da Antalya'da Hıdırlık Kulesi civarında su altı kamerası ile çekilen görüntülerde, falezlerin kıyı kısmında çok sayıda ölü vatoz balığı görüldü.
- Yaklaşık 30 vatoz balığının hareketsiz olduğu görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.
- Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, ölümlerin o bölgeye ağ bırakan bir balıkçının ağına topluca vuran balıklardan kaynaklandığını ve öldükleri için denize geri atılmış olabileceğini belirtti.
- Gökoğlu, haziran ve temmuz aylarının vatoz ve rina gibi kıkırdaklı balıkların üremek için kıyıya yanaştığı dönemler olduğunu söyledi.
- Vatozların ağlara kuyruk bölgelerinden takıldığını ve toplu hareket ettikleri için ayıklanırken zorlanıldığı için ölü olanların bırakılmış olabileceğini ekledi.
- Gökoğlu, bu balıkların dipte yaşadığı için denize girenler için bir risk oluşturmadığını belirtti.
- Temmuz sonuna kadar falezlere yakın ağ atılmaması önerildi.
1 Temmuz'da Antalya'da Hıdırlık Kulesi civarında kürek sörfü yapan bir vatandaş, su altı kamerası ile falezlerin kıyı kısmında su dibinde çok sayıda ölü vatoz balığı görüntüledi. Vatandaş, yaklaşık 30 vatoz balığının su altında hareketsiz şekilde olduğu görüntüleri sosyal medyada paylaştı.
'NEDEN ÖLDÜLER?' SORUSUNA CEVAP
Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, olayla ilgili "Görüntülerdeki balıkların ölümü, muhtemelen o bölgeye ağ bırakan bir balıkçının ağına topluca vuran balıklardan kaynaklanıyor. Öldükleri için de balıkçı da muhtemelen denize geri atmış. Başka bir izahı yok, çünkü bölgede başka bir balık ölümü yok" ifadelerini kullandı.
"BU AYLARDA ÜREMEK İÇİN KIYIYA YANAŞIYORLAR"
Haziran ve temmuz aylarının vatoz ve rina gibi kıkırdaklı balıkların üremek için kıyıya yanaştığı dönemler olduğunu ifade eden Prof. Dr. Gökoğlu, "Vatozlarda bilindiği üzere kuyruklarında dikenleri ters testere şeklindedir. Bu yapı nedeniyle ağlara en çok kuyruk bölgesinden yakalanıyorlar. Zaman zaman da vatozlar toplu hareket ettikleri için balıkçı bunları ayıklarken zorlanmış ve ölü olanları oraya bırakmış olabilir" dedi.
DENİZE GİRENLER İÇİN RİSK VAR MI?
Vatandaşların denizi kullanım konusunda endişelenmemeleri gerektiğini vurgulayan Gökoğlu, "Bu balıklar dipte yaşadığı için ölü olsalar dahi denize girenlere bir zararı yoktur. Ekosistem içerisinde diğer balıklar ve deniz canlıları tarafından tüketilecektir. Vatandaşlar gönül rahatlığıyla denize girebilir. Tek ricamız denizlerimizi ve tatlı sularımızı kirletmesinler" diye konuştu.
Vatoz ve köpek balığı gibi türlerin Akdeniz'de nesillerinin hızla azaldığına dikkat çeken Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu şöyle devam etti:
Gökoğlu ayrıca, vatozların bu dönemda kıyıya yanaştığına dikkat çekerek temmuz sonuna kadar falezlere yakın ağ atılmaması önerisinde bulundu.