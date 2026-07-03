Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından zamlı evde bakım maaşı tutarı merak ediliyor. Memur maaş katsayısına bağlı olarak hesaplanan sosyal yardım ödemeleri de yeniden belirlenirken, evde bakım yardımı alan vatandaşların temmuz döneminde alacağı zamlı ödeme tutarı netleşti.

TÜİK tarafından açıklanan haziran ayı enflasyon rakamları sonrasında memur maaşlarına uygulanacak zam oranı kesinleşti. Memur maaş katsayısındaki artış doğrultusunda güncellenen evde bakım yardımı da yeni dönemde zamlı tutar üzerinden hak sahiplerinin hesaplarına yatırılacak.

ZAMLI EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?

Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte memur maaş katsayısı yeniden hesaplandı. Memur ve memur emeklilerine uygulanacak yüzde 13,52 oranındaki maaş artışı, memur katsayısına bağlı olarak ödenen sosyal yardım kalemlerine de yansıdı. Böylece evde bakım yardımı alan hak sahiplerinin alacağı aylık ödeme tutarı da temmuz dönemi itibarıyla artırıldı. Ocak 2026 döneminde 13 bin 878 TL olarak uygulanan evde bakım yardımı, memur maaş katsayısındaki güncellemenin ardından yükseldi.

Zamlı evde bakım maaşı ne kadar oldu? 2026 Temmuz evde bakım maaşı

EVDE BAKIM ÖDEMELERİ ZAMMI NASIL HESAPLANIYOR?

Evde bakım yardımı, memur maaş katsayısına bağlı sosyal yardım ödemeleri arasında yer alıyor. Bu nedenle ödeme tutarı, her yıl ocak ve temmuz aylarında memur maaş katsayısında yapılan güncellemeler doğrultusunda yeniden hesaplanıyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışlarından farklı olarak evde bakım yardımında doğrudan 6 aylık TÜFE oranı esas alınmıyor. Bunun yerine memur maaşlarına uygulanan toplu sözleşme zammı ile enflasyon farkı dikkate alınarak oluşan memur maaş katsayısı baz alınıyor.

İLGİLİ HABERLER HABERLER 65 yaş aylığı ne kadar oldu 2026? Yaşlılık maaşı zamlı tutar

Haberle İlgili Daha Fazlası