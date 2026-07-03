Memurlara yapılan temmuz zammı oranı bazı ödeme ve ücretlerde değişiklik ortaya çıkardı. Memur maaş zammına bağlı olarak değişen kalemlerden biri de kıdem tazminatı tavanı oldu. Peki, 2026 yılının ikinci yarısında uygulanacak kıdem tazminatı taban ve tavanı ne kadar oldu? İşte 2026 kıdem tazminatında güncel rakamlar....

Memur maaş zammının kesinleşmesiyle birlikte kıdem tazminatı tavanı da yeniden belirlendi. Kıdem tazminatı tavanı, memur maaş katsayısındaki değişime bağlı olarak her yıl ocak ve temmuz aylarında olmak üzere 6 aylık dönemler itibarıyla güncelleniyor. Memur maaş katsayılarının yeniden hesaplanmasıyla birlikte 2026 yılının ikinci yarısında uygulanacak kıdem tazminatı tavan tutarı da netleşti. Peki, kıdem tazminatı taban ve tavanı ne kadar oldu? İşte temmuz dönemi itibarıyla geçerli güncel rakamlar...

Kıdem tazminatı taban-tavan ne kadar oldu? 2026 kıdem tazminatında güncel rakam

KIDEM TAZMİNATI NE KADAR OLDU?

Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte memur ve memur emeklilerinin yılın ikinci yarısında alacağı maaş artışı yüzde 13,52 olarak kesinleşti. Memur maaş katsayısındaki bu artış, birçok yasal ödeme kaleminde olduğu gibi kıdem tazminatı tavanını da doğrudan etkiledi.

2026 yılının ilk altı ayında 64 bin 948 lira 77 kuruş olarak uygulanan brüt kıdem tazminatı tavanı, yapılan güncellemeyle birlikte 73 bin 729 lira 84 kuruşa yükseldi.

Kıdem tazminatı taban-tavan ne kadar oldu? 2026 kıdem tazminatında güncel rakam



KIDEM TAZMİNATI HESAPLAMA

Kıdem tazminatı bir çalışanın emeklilik veya işten ayrılma durumunda iş yerinde geçirdiği her yıl için aldığı bir aylık brüt ücret tutarına deniyor.

Brüt maaşı kıdem tazminat tavanından yüksek olan çalışanlar için alınacak kıdem konusunda bu tavan rakamı belirleyici oluyor.

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